Анонс событий 1 октября

Всеукраинская конференция по вопросам корпоративного управления. Организатор - Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ). Участники: Е.Иванов, первый зам.председателя ФГИУ; О.Петрашко, член ГЦБФР и др.

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Пресс-конференция министра аграрной политики Николая Присяжнюка на тему: "Продовольственная безопасность Украины".

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В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Рост цен на продукты питания: что дорожает, почему и насколько?». Участники: президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонид Козаченко и др.

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Пресс-конференция на тему: «Украинцы и валюта: новые правила открытия счетов и предоставления кредитов». Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко; генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

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Пресс-конференция на тему: “Дело RUE - Нефтегаз”: как решить вопрос?”. Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по вопросам энергетики и др.

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Пресс-конференция начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Бондаренко, посвященная внедрению декларативного принципа.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Сотрясение моторынка Украины в конце мотосезона!”, посвященная объявлению старта конкурса «Мотоцикл Года 2010» - совместного проекта журнала «МотоДрайв» и сети АЗС «КЛО». Среди участников: издатель журнала «МотоДрайв» Валерий Чуйков, исполнительный директор столичной сети АЗС КЛО Олег Левченко, президент Национальной Ассоциации Мотоциклистов Украины Константин Жук, Александр Пикалов, байкер и участник команды «Квартал -95», Василий Вирастюк, байкер, самый сильный человек мира. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится заседание Общественной коллегии при ГНА Украины при участии председателя ГНА Александра Папаики, руководителей структурных подразделений ГНА Украины. В ходе коллегии состоится обсуждение проекта Налогового кодекса, основные направления реформирования налоговой системы Украины, внедрении системы управления качеством в органах государственной налоговой службы и пр.

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(УНИАН)