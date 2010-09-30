Главное за 30 сентября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей дня сообщения о том, что с 1 октября вводится новый порядок госрегистрации прав на недвижимость, заявление польского Президента о том, что Польша активизирует работу по проекту «Одесса–Броды», с 1 октября Киевский фуникулер возобновит работу...

Экономика

Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил 44,3 млрд. грн.

Государственный бюджет за январь-август этого года выполнен с дефицитом 44,277 млрд грн, в том числе, общий фонд выполнен с дефицитом 24,839 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 143,47 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда – 128,68 млрд грн.

Налоговые поступления в госбюджет составили 98,008 млрд грн, неналоговые – 40,07 млрд грн.

Минфин не предоставляет информацию о показателе выполнения доходной части по отношению к запланированной бюджетной росписи.

Кассовые расходы госбюджета в январе-августе составили 189,08 млрд грн, в т.ч. общего фонда – 157,1 млрд грн или 99,3% от плана отчетного периода.

Погашения основной суммы долга по государственному бюджету в отчетном периоде составило 15,46 млрд грн, в т.ч. внутреннего долга – 12,72 млрд грн.

Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 79,6 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено – 54,85 млрд грн, в т.ч. по общему фонду 27,63 млрд грн (на докапитализацию «Укрэксимбанка» 6,4 млрд грн), на внешнем – 24,76 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – 23,9 млрд грн.

От приватизации государственного имущества в январе-августе 2010 года поступило в государственный бюджет 513,8 млн грн.

Минфин сообщает, что за январь-август 2010 года сводный бюджет выполнен с дефицитом 39,37 млрд грн, при этом его доходы составили 189,63 млрд грн, расходы – 230,3 млрд грн.

Азаров: до конца года всем польским инвесторам возместят НДС

Все польские инвесторы до конца текущего года получат возмещение по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал на брифинге после заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012.

Он подчеркнул, что Украина примет меры по решению проблем всех польских инвесторов, работающих с Украиной.

«Мы возместим НДС всем польским инвесторам до конца года, а с начала нового года мы введем автоматическое возмещение НДС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Президент признал утратившим силу закон о промышленно-финансовых группах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О признании утратившим действие Закона Украины "О промышленно-финансовых группах в Украине" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

9 сентября Верховная Рада признала утратившим силу Закон "О промышленно-финансовых группах в Украине" и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Финансы

У банка «Надра» и «Укрпромбанка» Moody`s отозвало рейтинги

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало все рейтинги банка «Надра». Об этом говорится в сообщении Moody`s, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, Moody`s отозвало рейтинги: по национальной шкале B3.ua, долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и инвалюте Caa2, краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной и инвалюте Not Prime, рейтинг финансовой устойчивости Е.

Кроме того, рейтинговое агентство отозвало рейтинги «Укрпромбанка»: долгосрочный по депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне С, краткосрочный рейтинг Not Prime, рейтинг финансовой устойчивости Е и рейтинг C.ua по национальной шкале.

Прогнозы всех рейтингов по международной шкале на момент отзыва оставались на уровне «Стабильный».

Нефть. Газ

Польша активизирует работу по проекту «Одесса–Броды»

Польша намерена активизировать работу по реализации проекта «Одесса–Броды».

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд ТУСК сегодня на брифинге после заседания Комитета по делам подготовки к Евро-2012.

По его словам, вопрос окончания строительства нефтепровода обсуждался сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Д.ТУСК отметил, что завершение проекта «Одесса–Броды» является важным и перспективным делом. «Я с большим удовольствием услышал, что правительство премьер-министра Н.АЗАРОВА заинтересовано, чтобы работа украинцев и поляков для этого и других проектов, которые обеспечивают энергетическую безопасность, была активизирована. Мы надеемся, что это сотрудничество будет гораздо интенсивнее, чем раньше», – сказал Д.ТУСК.

Азаров надеется на прогресс в пострудничестве с Польшей по достройке "Одесса-Броды"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на прогресс в сотрудничестве с Польшей по достройке нефтепровода «Одесса-Броды».

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Варшаве после встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что его польский коллега считает, что в вопросе достройки нефтепровода необходимо провести «прорыв».

«Мы об этом (о достройке нефтепровода – УНИАН) говорим уже не один год. На моей памяти уже 6 лет, как минимум. Нам надо, наконец, принимать решение. Взаимовыгодное решение. И в этом плане, я думаю, что прогресс будет», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Важно, что сейчас и премьер Польши, и я считаем, что необходимо вдохнуть усилия, прежде всего, со стороны руководителей правительств в это дело, и дело пойдет», - сказал украинский премьер.

«Нафтогаз» выплатил 76 млн долл. по еврооблигациям

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня выплатила более 75,76 млн долл. по своим еврооблигациям на сумму 1,595 млрд долл., выпущенным в ноябре 2009 года. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его информации, выплата следующего купона состоится 30 марта 2011 года.

В управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» корреспонденту УНИАН подтвердили, что «компания выполнила все свои обязательства по евробооблигациям».

Строительство

С 1 октября вводится новый порядок госрегистрации прав на недвижимость

С 1 октября 2010 года вступает в силу приказ Минюста от 28 июля 2010 года № 1692/5 “О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 07.02.2002 № 7/5 “Об утверждении Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, дата государственной регистрации приказа 30 июля 2010 года за № 582/17877.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, приказом Министерства юстиции предусмотрено изложение в новой редакции Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество в связи с изменениями, которые произошли в законодательном урегулировании отношений, связанных с государственной регистрацией вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений. Приказ Минюста направлен на регламентацию проведения как государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, так и государственной регистрации вышеупомянутых вещевых прав.

Так, в соответствии с указанными изменениями, регистраторы бюро технической инвентаризации вместе с государственной регистрацией права собственности на недвижимое имущество и на объекты незавершенного строительства будут проводить государственную регистрацию права пользования (сервитуту) на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках.

МинЖКХ упростит процедуру создания ОСМД. Законопроект в Раде...

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства намерено упростить процедуру создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, за время существования закона об ОСМД жильцы, которые занимались их созданием, столкнулись с проблемами проведения учредительного собрания, регистрации, передачи жилого дома на баланс, взаимоотношений с монополистами и налоговыми органами.

Ввиду этого в Верховной Раде прошел первое чтение законопроект «О внесении изменений в Закон Украины об объединениях совладельцев многоквартирных домов», который готовится ко второму чтению.

«Внесенные изменения направлены на упрощение процедуры регистрации и создания объединений совладельцев многоквартирных домов, более точное определение имущественных прав, вопросы финансирования и т.д. Закон уже дорабатывается с учетом имеющихся проблем, с которыми столкнулись объединения в процессе своей деятельности», – сказал В.ШАПОВАЛЕНКО.

Транспорт

1 октября Киевский фуникулер возобновит работу после ремонта

1 октября Киевский фуникулер возобновит работу после профилактического ремонта.

Как сообщает КП «Киевпасстранс», проведение обязательных регламентных и ремонтных работ на фуникулере завершено. С 1 октября он будет работать в рабочие дни с 7.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 8.00 до 23.00.

Ремонт начался 1 сентября.