ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Конституции вынесли приговор», в котором пишет - сегодня Конституционный Суд объявит о неконституционности закона №2222. Именно этот документ 8 декабря 2004 года, в разгар «оранжевой» революции, позволил стране выйти из политического тупика…

http://delo.ua/vlast/politika/konstitucii-vynesli-prigovor-145560/

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Также «Дело» публикует материал «Если в США выйдет плохая статистика, евро в Украине подорожает до 11 гривен», в котором пишет - на этой неделе основное внимание участников валютного рынка в Украине было приковано к европейской валюте. Доллар на данных из США стоит на минимуме…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/esli-v-ssha-plohaja-statistika-evro-v-ukraine-do-11-griven-145558/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Метинвесту» сказали ЕС», в котором пишет – продукцию Харцызского трубного завода признали соответствующей стандартам европейских газовых компаний. Это дает право компании предлагать свою продукцию операторам газового рынка ЕС. Но делать это нужно осторожно, предупреждают эксперты: конкурентов с Востока в Европе никто не ждет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1513329

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ВВП растет внутрь», в котором пишет – рост экономики во II квартале связан с увеличением внутреннего спроса, а также улучшением ситуации в строительстве и промышленности. И хотя показатели III и IV кварталов будут хуже, чем в I полугодии, ВВП страны составит порядка 4,5%, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1513325

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«Коммерсант-Украина» в материале «Украинские вагоны берут в «ВТБ-лизинг» пишет – российский "ВТБ-лизинг" может купить Стахановский вагоностроительный завод (СВЗ), принадлежащий предпринимателю Константину Жеваго. Вчера гендиректор российского предприятия сообщил об интересе компании к покупке предприятия. Сейчас 100% акций СВЗ могут стоить $250-300 млн., говорят эксперты. Покупка СВЗ позволит российской компании реализовать планы по увеличению вагонного парка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1513339

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Издание «Экономические известия» в публикации «Еда будет по карточкам» пишет - вскоре практически во всех магазинах и кафе можно будет рассчитываться платежными картами. Кабмин издал постановление «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств»…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/eda-budet-po-kartochkam

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Украина пройдет проверку МВФ» пишет – в октябре делегация Международного валютного фонда проверит, как правительство выполняет условия программы сотрудничества Украины и МВФ. По итогам визита будет решено — выдавать или нет второй транш в $1,5 млрд. Эксперты считают высокими шансы Украины…

http://eizvestia.com/state/full/ukraina-projdet-proverku-mvf

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«Газета по-киевски» в публикации «Все тонкости наружного утепления домов» пишет: народная молва – страшная сила. После небывало жаркого лета мы делимся друг с другом слухами о надвигающейся суперхолодной зиме…

http://mycityua.com/articles/goodies/2010/10/01/011806.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Директор «Олимпийского» бьет ногами плитку и рвет двери» пишет - строители уже поставили последнюю 80-ую «клюшку» для крыши НСК. Все на прочность проверяет гендиректор…

http://www.segodnya.ua/news/14178838.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кто станет главным связистом Украины – Ахметов или россияне?» пишет - Кабмин решился на продажу «Укртелекома». И если приватизация все-таки состоится, а откладывалась она уже ни раз и ни два, то потенциальным покупателем может стать либо Ахметов, либо россияне. Другого не дано?..

https://economics.unian.net/rus/detail/61382

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газпром или ЕЭС – Украине не усидеть на двух стульях...» пишет - Украина фактически стала членом Европейского энергетического сообщества. И это ставит нашу страну перед выбором - реформирование энергорынка по европейскому образцу или жизнь по неписанным законам «Газпрома». Третьего не дано…

https://economics.unian.net/rus/detail/61457

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сеять некуда» пишет – в России аномальная жара и засуха прошедшего лета повлияют на урожай следующего года. В почве не хватает влаги, поэтому озимых посеяно на четверть меньше, чем год назад…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246837/seyat_nekuda

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Также «Ведомости» в публикации «Три месяца в стиле heavy metal» пишут – самыми доходными в III квартале в России оказались вложения в акции «АвтоВАЗа» и компаний черной металлургии, а также в драгоценные металлы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246802/tri_mesyaca_v_stile_heavy_metal

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Издание «Известия» в публикации «Страховка от метро» пишет – в России вскоре не только авиакомпании, но и вообще всех перевозчиков обяжут страховать свою ответственность за причинение вреда пассажирам. Этот законопроект уже рассмотрел Кабинет министров. Премьер Владимир Путин предложил распространить механизм обязательного страхования и на железные дороги, и на морские суда, и даже на метро…

http://www.izvestia.ru/russia/article3146798/

(УНИАН)