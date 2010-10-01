Украину вернули в 1996 год

Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС обнародовал сегодня председатель Суда Анатолий ГОЛОВИН.

Согласно решению КС, соответствующий закон №2222 утрачивает действие со дня принятия Конституционным Судом этого решения.

Кроме того, Конституционный Суд Украины возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию и (в пакете к нему) о внесении изменений в закон о выборах Президента (последние позволили провести переголосование второго тура выборов Президента).

Закон об изменениях к Конституции (о политической реформе) предусматривает переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.