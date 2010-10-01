КС возобновил действие Конституции 1996 года

Конституционный Суд Украины возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении КС, обнародованном сегодня на заседании председателем КС Анатолием ГОЛОВИНЫМ.

В частности, в решении признается неконституционным Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» №2222-IV от 8 декабря 2004 года в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

Также, в соответствии со статьей 152 Основного Закона, Конституционный Суд постановил, что закон №2222 утрачивает действие со дня принятия этого решения.

Кроме того, своим решением Конституционный Суд возлагает на органы государственной власти обязанность безотлагательно выполнить сегодняшнее решение суда относительно приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года в редакции, существовавшей до внесения в нее изменений 8 декабря 2004 года.