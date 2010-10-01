Коморовский: Польша готова поделиться с Украиной опытом присоединения к ЕС

Республика Польша готова поделиться с Украиной своим опытом присоединения к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ заявил сегодня в Ялте на форуме «Украина и мир: переосмысление перспектив».

«Мы, Польша, полностью открыты к потребности Украины в предоставлении нашего опыта - и отрицательного, если хотите, на ошибках можно учиться, мы прошли через эту стену (присоединение к ЕС – УНИАН)», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Президент Польши также заявил, что его страна может предоставить Украине свой европейский опыт как члена ЕС. «Мы также хотели бы предоставить наш опыт как европейской страны, хотели бы вас подбодрить, чтобы вы двигались более динамично в этом положительном сближении», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Со своей стороны Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Польша всегда была на шаг впереди Украинского государства по проведению реформ, и польский опыт должен использоваться.