Янукович, Кабмин и ВР должны подать в отставку в связи с решением КС - Власенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Кабинет министров и Верховная Рада должны подать в отставку в связи с тем, что Конституционный Суд признал неконституционными изменения в закон №2222-IV "О внесении изменений в Конституцию" от 8 декабря 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам, народный депутат Верховной Рады от фракции БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

"По моему глубокому убеждению, сегодня должна быть отставка Президента Украины, сегодня должна быть отставка Кабинета Министров Украины, на первом пленарном заседании Верховной Рады должно быть принято решение о роспуске Верховной Рады и об оглашении досрочных парламентских выборов", - С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, все эти органы были избраны и сформированы в соответствии с Конституцией в редакции 2004 года, а не Конституции в редакции 1996 года, которая вступила в силу после нынешнего решения КС.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что поскольку в законодательстве нет соответствующего механизма, решения о подаче в отставку государственных органов в случае признания части положений Конституции неконституционными и возвращения предыдущей редакции Основного Закона должны быть политическими.