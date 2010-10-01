Тигипко: нужно упростить таможенные процедуры

Главным заданием разработчиков нового Таможенного кодекса должно стать сокращение сроков таможенного оформления и упрощение соответствующих процедур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО во время встречи с членами общественной организации «Реформаторский клуб».

По словам С.ТИГИПКО, в новом таможенном законодательстве будут детально прописаны основания для остановки таможенного оформления, а также взаимная, а не односторонняя, ответственность таможенника и бизнесмена в вопросе выполнения ими таможенных процедур с соответствующими штрафными санкциями.

«Одна из самых главных задач Таможенного кодекса – обеспечить максимальный транзит грузов через Украину. Именно поэтому перед таможенниками поставлено задание – разработать Таможенный кодекс, который был бы интересен в первую очередь бизнесу», – отметил С.ТИГИПКО.

При этом вице-премьер призвал представителей бизнеса принимать участие в процессе подготовки кодекса и вносить свои предложения.

Он также рассказал о последовательности работы. «Взяв за основу законопроект №2778, мы составим своеобразную дефектную ведомость – определим слабые места документа, выпишем его с учетом наилучших мировых образцов и подадим на рассмотрение в парламент», – сказал вице-премьер, который возглавляет рабочую группу по подготовке Таможенного кодекса.

Он отметил, что именно этап составления такой дефектной ведомости и будет самым сложным и кропотливым.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины №2778 зарегистрирован в Верховной Раде 16 июля 2008 года.