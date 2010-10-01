Главное на 1 октября (день)

Политика

Конституционный Суд Украины возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в решении КС, обнародованном сегодня на заседании председателем КС Анатолием ГОЛОВИНЫМ.

В частности, в решении признается неконституционным Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» №2222-IV от 8 декабря 2004 года в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

Также, в соответствии со статьей 152 Основного Закона, Конституционный Суд постановил, что закон №2222 утрачивает действие со дня принятия этого решения.

Кроме того, своим решением Конституционный Суд возлагает на органы государственной власти обязанность безотлагательно выполнить сегодняшнее решение суда относительно приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года в редакции, существовавшей до внесения в нее изменений 8 декабря 2004 года.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что решение Конституционного Суда, который признал неконституционными изменения в Основной Закон в 2004 году, установившие парламентско-президентскую форму правления, будет выполняться органами власти государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге в Ялте, отвечая на вопрос журналистов.

«Я хотел бы сказать, что не видел это решение (КС), но мое отношение к решению любого суда, тем более Конституционного, однозначно – в Украине должно быть верховенство права. Любое решение Конституционного Суда Президент, Верховная Рада, Кабинет министров должны выполнять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также заявил, что Венецианская комиссия и ряд европейских структур ранее давали негативную оценку внесенным в Конституцию Украины изменениям. «Указывали, что эти решения были приняты с нарушением Конституции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Новости ТЭК

Беларусь подтверждает долговременность поставок венесуэльской нефти через территорию Украины.

Как сообщается на сайте правительства Беларуси, об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ 30 сентября на встрече с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ в Минске.

С. СИДОРСКИЙ отметил, что Беларусь и Украина оперативно решили вопрос поставки нефти через территорию Украины. "Мы подтверждаем, что эти поставки долговременные, они будут носить серьезный характер", - подчеркнул премьер-министр Беларуси.

Он также пояснил, что Беларусь в этом секторе постепенно выходит на диверсификацию поставок. Республика ведет разработку тех скважин, которые переданы в долгосрочное пользование на территории Венесуэлы, идет активная работа в других странах, в том числе на Африканском континенте и в странах Азии.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что Беларусь и Украина "имеют достаточно серьезный прогресс" в сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Он отметил тот факт, что сотрудничество в ТЭК сыграло немалую роль в обеспечении роста двустороннего товарооборота в первом полугодии 2010 года. "Мы готовы работать и в дальнейшем, особенно в той части, которая касается перевалки венесуэльской нефти через территорию Украины. Но у нас должна быть ясность по объемам перевалки нефти на следующий год. Тогда мы сможем выстроить максимально эффективную для двух стран работу. Думаю, к концу ноября мы будем знать этот объем перевалки", - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также подтвердил, что Украина продолжит поставки в Беларусь электроэнергии. "Что касается поставок электроэнергии в Беларусь, то мы будем их осуществлять. Долгосрочный контракт подписан", - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Кроме этого, А. КЛЮЕВ выразил надежду, что в ближайшее время стороны "доведут до логического конца создание СП по реализации нефтепродуктов на территории Украины".

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приглашает Польшу принять участие в модернизации газотранспортной системы страны, поскольку это будет выгодно всем сторонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в Ялте на встрече «Украина и мир: переосмысление перспектив», организованной Ялтинской европейской стратегией (YES).

«Польша находится на западной границе Украины и является соседом Украины. Это (участие в модернизации ГТС) будет выгодно и Украине, и Польше, и России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Финансы

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 5,9%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Также сообщается, что рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года с учетом фактора сезонности составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9360/7,9440 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2601/0,2604 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8555/10,8690 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3687/1,3689 долл./евро (четверг, 30 сентября, – 1,3592/1,3594 долл./евро).

В четверг, 30 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,91/7,94 грн./долл.

Промышленность и сельское хозяйство

Договор о создании украинско-российского авиапромышленного совместного предприятия должен быть подписан 24 октября.

Об этом сообщил вчера министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в ходе Международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ», сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики.

Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что долевое участие в СП будет паритетным: «50 на 50, половина украинской доли, половина российской. Предприятие будет заниматься продажей самолетов марки «Антонов», позиционированием их на внешних рынках, вопросами разработки новых технологических решений и продуктов».

Д.КОЛЕСНИКОВ также подчеркнул, что в результате создания предприятия украинская авиапромышленность не понесет убытков.

«Никакие материальные активы сегодня СП не передаются, и ноу-хау государство также не утратит. Конструкторская документация останется в собственности Украины», - добавил он.

По словам министра, он не видит обстоятельств, которые могли бы помешать подписанию договора.

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2010 – июнь 2011) экспортировала 3,7 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, по словам министра, в портах находится еще около 300 тыс. тонн зерна. «Экспорт идет нормальными темпами», – сказал министр, добавив, что запланированный объем в 12 млн. тонн в текущем маркетинговом году будет выполнен.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что правительство сегодня изучает ситуацию с экспортом зерна для того, чтобы не допустить угрозы продовольственной безопасности страны. При этом министр добавил, что у руководства страны есть понимание того, что для Украины очень важно остаться на внешних рынках зерна.

(УНИАН)