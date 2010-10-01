Главное за 1 октября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей второй половины дня стали сообщения о приватизации Укртелеком и реформировании Нафтогаза, о приглашении Президентом России Президента Украины посетить Москву 4 октября...

Экономика

Азаров: Экономика Украины постепенно восстанавливается

Экономика Украины постепенно восстанавливается. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время встречи с директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Экономика восстанавливается. Мы имеем 4% роста ВВП. Возросли валютные резервы. У нас относительно низкая инфляция. Мы удерживаем дефицит бюджета в рамках установленных параметров, рост доходов бюджета – в пределах прогнозируемых параметров», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, на сегодняшний день правительство существенно ограничило внутренние и внешние займы. Учитывая то, что последние займы, которые осуществил Кабинет министров, размещая еврооблигации, были долгосрочными, то в ближайшей перспективе правительство будет выплачивать только проценты, что, соответственно, не будет создавать лишней нагрузки на бюджет.

«Это означает, что мы можем сосредоточиться на проведении масштабных реформ в государстве», - отметил премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что реформы будут проведены во всех сферах жизнедеятельности страны: «Наше правительство наработало большой пакет реформ, которые касаются дерегулирования предпринимательской деятельности, гармонизации нашего законодательства с законодательством стран ЕС и тому подобное. Кабинет министров решительно настроен на их эффективную реализацию».

В частности, глава правительства подчеркнул, что важным шагом на пути проведения реформ станет принятие Налогового кодекса: «Мы уже подали в парламент проект Налогового кодекса, который предусматривает значительное упрощение налоговых процедур, содержит ряд инноваций, которые должны создать стимулы для притока инвестиций в государство. Мы ожидаем, что эффект будет обязательно. Снижая налоги, правительство идет на определенные риски, поэтому на этот период мы рассчитываем на поддержку МФВ».

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Д.СТРОСС-КАН отметил, что в отношениях между органами власти он наблюдает полное взаимопонимание и слаженность действий. «Мне было приятно слышать о том, что вы вместе с Президентом обсуждаете вопросы, делаете прогнозы, видите перспективу. И я уверен, что вы действительно справитесь с теми заданиям, которые вы перед собой ставите», - подчеркнул он.

Д.СТРОСС-КАН отметил, что программа сотрудничества Украины и МВФ выполняется успешно.

Янукович 4 октября снова поедет в Россию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по приглашению Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА 4 октября 2010 года осуществит рабочий визит в г. Геленджик Краснодарского края Российской Федерации для участия в первом Украинско-российском межрегиональном экономическом форуме. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, по его словам, это мероприятие организовано во исполнение договоренностей, достигнутых главами обеих государств во время встречи 21 апреля 2010 года в Харькове, а также третьего заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Планируется, что участники форума – руководители министерств и ведомств Украины и России, руководители регионов двух стран, представители бизнес структур – обсудят действенные механизмы углубления украинско-российских межрегиональных связей, в частности вопрос совместной реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как отметил заместитель главы АП, в Геленджике предусматривается обмен мнениями относительно перспектив сооружения транспортного мостового перехода через Керченский пролив, строительства скоростной автомобильной дороги Москва–Харьков–Симферополь, объектов транспортной, спортивной, туристической инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года в Украине и зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Отдельное внимание будет уделено вопросам транспортных коридоров, развитию кооперации, упрощению процедур лицензирования и оформления разрешительных документов для осуществления экспортно-импортных операций.

Соцполитика

Азаров намерен консультироваться по пенсионной реформе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Международному валютному фонду с просьбой предоставить Украине консультацию относительно проведения пенсионной реформы.

Об этом шла речь сегодня во время его встречи с директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«В этом плане консультация ваших специалистов для нас имеет большой вес», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также заявил, что для эффективного проведения пенсионной реформы в Украине правительство намерено изучить мировой опыт.

«Сейчас мы работаем над проектом пенсионной реформы, поэтому опыт других стран в этом вопросе для нас ценен», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства Украины отметил, что вчера во время официального визита в Варшаву состоялись его встречи с высшим руководством Польши, во время которых, в частности, обсуждался процесс реформирования пенсионной системы в этой стране: «Мы договорились обмениваться делегациями и изучили их опыт проведения пенсионной реформы».

«Наше правительство решительно настроено на проведение реформ в Украине. Мы хотим их очень тщательно подготовить и все продумать, чтобы допустить как можно меньше ошибок в процессе их реализации», - заявил Н.АЗАРОВ.

Финансы

НБУ опрелился с участием на межбанке

Национальный банк Украины своим постановлением от 30 сентября 2010 года №444 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке в IV квартале 2010 года.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-420/5080, текстом которого располагает УНИАН.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу, а также в форме валютных аукционов для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения интервенций согласно отдельному решению правления НБУ в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Минфин 5 октября проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет 5 октября т.г. размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

К продаже будут предложены бумаги со сроком обращения: 105 дней (полное погашение 19 января 2011 года); 259 дней (погашение 22 июня 2011 года); 532 дня (погашение 21 марта 2012 года).

Нефть. Газ

«Нафтогаз» реформируют

Кабинет министров начал процесс реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с главой МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что реформирование НАК позволит сделать предприятие прибыльным.

Также Н.АЗАРОВ проинформировал Д.СТРОСС-КАНА о том, что Украина приняла чрезвычайно важный Закон «О рынке газа» и присоединилась к Европейской энергетической хартии.

«Таким образом, мы начинаем процесс реформирования системы «Нафтогаза».

Она позволит сделать предприятия, которые работают в отрасли транспортировки и добычи газа, прибыльными», - отметил премьер-министр Украины.

Энергетика

Украина возобновила экспортные поставки электроэнергии в Восточную Европу

Энергогенерирующая компании ООО «Востокэнерго», входящая в частный энергохолдинг ДТЭК, с 1 октября начала осуществлять экспортные поставки электроэнергии по направлению в страны Восточной Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Таким образом, Украина возобновила экспорт электроэнергии в данном направлении, который не осуществлялся с марта т.г. в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на европейском энергорынке.

Согласно сообщению, объём контрактов по экспортным поставкам составляет до 200 млн. кВт/ч ежемесячно при мощности поставок от 250 до 490 МВт.

В пресс-службе не уточняют контрагентов «Востокэнерго, а также страны, в которые начала осуществлять поставки ООО «Востокэнерго».

ЖКХ

Украинцы оплатили ЖКУ на 102,8%

Жители Украины в январе-августе текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 19,8 млрд. грн., что составляет 102,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской и Сумской областях (110,1-115%), самый низкий – в Севастополе, Одесской области, Киеве и Волынской области (69-98,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в августе т.г. увеличились на 6,5% по сравнению с августом 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 194,3 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе т.г. уменьшилась на 2,3% по сравнению с июлем текущего года и на начало сентября составила 9 млрд. 813,5 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,1 месяца. Уменьшение задолженности произошло в 24 регионах страны.

В январе-августе т.г. население оплатило за электроэнергию 4 млрд. 842,7 млрд. грн., что составляет 131,4% начисленных за этот период сумм.

Агро

Украина к 1 октября засеяла 5,4 млн га озимых

Украина по состоянию на 1 октября засеяла 5,4 млн га озимых культур, сообщил министр аграрной политики Николай Присяжнюк на пресс-конференции 1 октября.

По его словам, ежесуточно в стране под озимые засеивается 300 тыс. га.

"Те объемы, 8,4 млн га, которые запланированы на этот год, будут засеяны", - пообещал Н.Присяжнюк.

Минагрополитики ожидает, что в текущем году озимыми зерновыми будет засеяно почти 8,5 млн га, в том числе пшеницей – 6,76 млн га.

Украина под урожай 2010 года засеяла озимыми культурами, включая рапс, 10,1 млн га, что почти на 3% больше показателя 2008 года. В частности, посевы озимых зерновых увеличились на 3,7% – до 8,6 млн га. Под озимой пшеницей площади составляли почти 6,7 млн га (на 2,6% больше), ячменем – почти 1,6 млн га (на 25,4% больше).

Связь

Нелегальные мобильные отключат после введения в эксплуатацию оборудования у всех операторов

Нелегально ввезенные в Украину мобильные телефоны не будут отключаться до введения в эксплуатацию необходимого оборудования у всех операторов мобильной связи.

Об этом говорится в опровержении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) на сообщения в СМИ по поводу того, что такие телефоны не будут отключаться вообще. Текстом опровержения располагает УНИАН.

«Некоторые средства массовой информации… распространили информацию о том, что, якобы, отменяется отключение незаконно ввезенных в Украину, так называемых, "серых" мобильных телефонов» со ссылкой на заявление председателя НКРС Владимира ОЛИЙНИКА, - говорится в опровержении НКРС.