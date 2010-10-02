Главное за 2 октября

Новости дня

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Основными новостями дня стали предложение премьер-министра Всемирному банку увеличить инвестиции в Украину, заверение Минтруда о сохранении льгот ветеранам войны и "чернобыльцам", заявление МВФ о том, что Россия должна помочь Украине рассчитаться с «РосУкрЭнерго»...

Экономика

Азаров предлагает Всемирному банку увеличить инвестиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Всемирному банку с предложением увеличить инвестиционный портфель для Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее предложение он сделал во время переговоров с вице-президентом Всемирного банка Ингер АНДЕРСЕН в Киеве.

В частности, он предложил Всемирному банку реализовать в Украине глобальную программу продовольственного обеспечения, рассчитанную по крайней мере на 10 лет.

«Уже в 2010 году дефицит зерна в мире достигнет 60 млн. тонн и, очевидно, в ближайшие 10 лет мир столкнется с дефицитом продовольствия. В то же время Украина потенциально может производить свыше 100 млн. тонн зерна, то есть мы способны стать частью глобальной программы продовольственной безопасности. Других ресурсов, кроме ресурсов Всемирного банка, которые могли бы обеспечить такую программу, наверное, не существует», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Соцполитика

Минтруда: льготы ветеранам войны и “чернобыльцам” сохранят

Правительство не планирует пересматривать вопросы льгот ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель министра труда и социальной политики Украины Виталий МУЩИНИН.

«Один из важнейших вопросов сегодня, стоящих перед нашим министерством, это планы относительно того, что мы будем делать с системой предоставления льгот, потому что в Украине около 13 млн. человек пользуются правом на назначение льгот», - сказал заместитель министра.

При этом он уточнил, что речь идет о льготах на оплату коммунальных услуг, льготы на проезд в транспорте, льготы за услуги связи и т.п.

В.МУЩИНИН отметил, что правительство разработало стратегию, направленную на упорядочение системы предоставления льгот.

Пять не самых богатых украинцев попробуют выжить на прожиточный минимум

Национальный форум профсоюзов Украины проводит социальный эксперимент "Жизнь по прожиточному минимуму", в ходе которого пять активистов из разных регионов Украины попробуют прожить исключительно на прожиточный минимум, который с октября 2010 г. составляет 907 грн. Об этом сообщил глава Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук.

Он сообщил, что эксперимент начинается 1 октября. В нем примут участие молодые люди из Сум, Луганска, Запорожья, Ивано-Франковска и Вышгорода Киевской области.

Отсутствие активистов из Киева М.Якибчук пояснил тем, что на указанную сумму в Киеве невозможно даже арендовать жилье, не говоря уже о том, чтобы прожить.

По его словам, на сайте Национального форума профсоюзов Украины в течение месяца будет публиковаться детальная информация об активистах, хроника прохождении эксперимента, отчет о том, что едят, что покупают, каким транспортом пользуются и как оплачивают коммунальные услуги.

По мнению М.Якибчука, уровень официально установленного в Украине прожиточного минимума не обеспечивает даже биологически достаточного уровня питания, не говоря уже об элементарных социальных и культурных потребностях. "Официально установленный сегодня в Украине прожиточный минимум ведет к физическому истощению, социальной и духовной деградации широких слоев населения", - сообщил он, отметив, что на сегодня на прожиточный минимум проживает около 2 млн. населения Украины.

М.Якибчук сообщил, что по расчетам экспертов, минимальный прожиточный минимум в Украине на сегодняшний день должен составлять около 2,3 тыс. грн., что позволило бы полноценно питаться, одеваться, покупать медикаменты, оплачивать транспортные и коммунальные услуги, и удовлетворять минимальные социальные и духовные потребности человека.

Нефть. Газ

МВФ: Россия должна помочь Украине рассчитаться с «РосУкрЭнерго»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что Российская Федерация должна помочь Украине рассчитаться с компанией «РосУкрЭнерго».

Об этом он заявил в Ялте на форуме, организованном «Ялтинской европейской стратегией» (YES).

«Давайте откровенно скажем, что оба участника этой истории могли бы внести свой вклад в решение этой проблемы», - сказал Д.СТРОСС-КАН.

По его словам, министр финансов России – вице-премьер-министр Алексей КУДРИН на такие предложения отвечает отрицательно. «Он очень часто говорит нет, ни в коем случае, когда я поднимаю этот вопрос, но я думаю, что, может быть, было бы по честному, если бы обе стороны приняли участие», - отметил директор-распорядитель МВФ.

Транспорт

Украина планирует построить 380 км дорог в следующем году

В Украине планируется построить 380 километров дорог в следующем году.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ в Ялте.

«В следующем году (будут построены) 380 километров абсолютно новых дорог», - сказал он.

В частности, сообщил вице-премьер, будет построена дорога между трассой «Киев – Чоп» и Трускавцом. По его словам, она позволит за час добраться от львовского аэропорта до Трускавца.

В будущем планируется строить в год до 700 км новых дорог.

«По поручению Президента разрабатывается национальная концепция сразу с источниками финансирования. Вы знаете, мы отменяем ежегодный транспортный сбор и вводим акцизный. Это позволит нам аккумулировать 4 млрд. долларов в год. 1 миллиард Украина тратит на эксплуатацию автомобильных дорог, (остается) 3 млрд. ресурса, и мы ведем переговоры с мировыми банками. Это позволит нам до 700 км новых дорог строить ежегодно», - сказал вице-премьер.

Планируется, что такая программа начнет работать в 2012 году.