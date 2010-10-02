Анонс событий 4 октября

Президент Украины В.Янукович по приглашению Президента России Д.Медведева с рабочим визитом побывает в г. Геленджик Краснодарского края Российской Федерации для участия в первом Украино-Российском межрегиональном экономическом форуме.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Распаевка по-украински или как похищенные у крестьян 3300 га земли сделали из мошенников миллиардеров». Речь пойдет о разоблачении грандиозной земельной аферы в Николаевской области, которая была проведена структурами одного из украинских олигархов. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Телефон: 0442326600, vgo.vu.org@gmail.com. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция начальника Главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимира Стороженко на тему: «Новый отопительный сезон в Киеве: готова ли столица к холодам?»

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Состоится совместное заседание советов саморегулятивных организаций профессиональных участников фондового рынка: Ассоциации украинского инвестиционного бизнеса, Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» и Ассоциации профессиональных регистраторов и депозитариев . Приглашены: вице-премьер-министр Украины C.Тигипко; первый зам.главы Администрации Президента Украины И.Акимова и др.

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Пресс-конференция на тему: «Международные платежные системы требуют от украинских банков более качественно защищать своих клиентов».

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Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта и связи. В повестке дня: рассмотрение проекта решения Киеврады «О предоставлении разрешения коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» на открытие невознобляемой кредитной линии и передачу в залог имущества коммунальной собственности территориальной общины г. Киева».

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13-30 в УНИАН пресс-конференция на тему «Налоговый кодекс – кому он такой нужен?». Участники: старший партнер юридической фирмы «КМ Partners» Александр Минин, руководитель налогово-юридической практики «Эрнст энд Янг» в Украине Владимир Котенко и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 0667265447.

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Пресс-конференция министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги на тему: «Рост заработной платы и социальных стандартов с 1 октября 2010 года».

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Всеукраинский съезд предпринимателей: малый бизнес все надежды возлагает на Президента». Обращение представителей малого и среднего бизнеса накануне Всеукраинского Съезда предпринимателей к Президенту Украины. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 067-442-98-02, 093-412-42-81. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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