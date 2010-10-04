На выборах в Латвии победила правящая правоцентристская коалиция
08:30, 04 октября 2010Разное
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Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция.
Согласно последним результатам подсчета бюллетеней, правящая коалиция премьер-министра Валдиса ДОМБОРВСКИСА набрала около 59% голосов избирателей, передает Радио «Свобода».
Находящаяся в оппозиции партия левого крыла - "Центр согласия" - на втором месте, ее поддержали около 25% избирателей.
Партия "За права человека в единой Латвии", называющая себя защитницей интересов русскоязычного населения, в новый парламент не проходит.
Партии действующей правящей коалиции получают в Сейме большинство. В.ДОМБРОВСКИС уже заявил о готовности сформировать новое правительство.
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