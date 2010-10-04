ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Какие полномочия получил президент после отмены политреформы», в котором пишет - политреформа 2004 года отменена. Президент вернул себе полномочия, а коммунисты и Блок Литвина потеряли свой вес в нынешней конструкции власти…

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-vsemogucshij-145670/

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Также «Дело» публикует материал «Ахметов объединяет свои медиа», в котором пишет - компания «СКМ» формирует медиагруппу, в которую войдут все теле- и интернет-проекты, подконтрольные Ринату Ахметову. В рамках формирования холдинга «СКМ» уже передала «Медиа группе Украина» право собственности на 99,999% акций «ТРК «Украина». Кроме канала «Украина», в состав холдинга вошли спортивный канал «Футбол», региональный канал «Донбасс», компания «Медиапартнерство», эксклюзивный продавец рекламного времени телеканалов «СКМ», а также интернет-холдинг Digital Ventures (портал Точка.net)…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetov-obedinjaet-svoi-media-145668/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зерно выставляют на аукцион», в котором пишет – правительство вернулось к вопросу введения квот на экспорт зерновых. Вице-премьер Борис Колесников в пятницу сообщил, что сейчас обсуждается возможность продажи квот на аукционах, а его коллега Виктор Слаута предлагает выдавать их исходя из объема экспорта компаниями в предыдущем маркетинговом году. Оба решения планируется рассмотреть на заседании Кабмина сегодня. Эксперты уверены, что в обоих случаях пострадают сельхозпроизводители – закупочные цены на зерно будут снижаться…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1516017

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ просит по-хорошему», в котором пишет – Международный валютный фонд позитивно оценил выполнение Украиной программы сотрудничества, что позволит стране уже в следующем месяце получить кредит в размере $1,5 млрд. Впрочем, о начале пенсионной реформы пока не заявляют ни в фонде, ни в правительстве. По словам экспертов, МВФ не станет требовать от Украины быстрых изменений в пенсионной системе, если страна будет демонстрировать успех по другим направлениям. Реальные шаги по реформированию потребуются только в начале 2011 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1515985

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«Коммерсант-Украина» в материале «Ан-148 возьмут в рейс» пишет – Ан-148 набирает популярность среди украинских авиакомпаний. В пятницу "Днеправиа" и "Донбассаэро" подписали соглашения с "Антоновым" о лизинге двух и совместной покупке с "АэроСвитом" пяти Ан-148 до конца 2011 года. Еще шесть самолетов намерена купить госкомпания "Украина". Но даже в случае привлечения финансирования для реализации этих заказов на сумму около $320 млн технически выполнить их в заявленные сроки "Антонов" не способен, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1515995

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Издание «Экономические известия» в публикации «Электроэнергию снова экспортируют» пишет - с начала месяца частному энергохолдингу ДТЭК удалось возобновить экспортные поставки электричества в европейские страны из так называемого Бурштынского энергоострова, который работает в параллельном режиме с европейской энергосистемой ENTSO-E. Ценовая динамика на киловатт-час в Европе в последние месяцы демонстрирует незначительный, но постоянный восходящий тренд…

http://eizvestia.com/markets/full/elektroenergiyu-snova-eksportiruyut

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Свободная торговля» Киеву не по карману» пишет – сегодня в Киеве запланирован очередной раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Между тем, президент Виктор Янукович считает - Украина потеряет 20% поступлений в бюджет от импорта из Евросоюза, если согласится на требование ЕС одномоментно снять тарифные и нетарифные ограничения в торговле. Поэтому Киев не будет спешить с созданием зоны свободной торговли (ЗСТ)…

http://eizvestia.com/state/full/svobodnaya-torgovlya-kievu-ne-po-karmanu

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«Газета по-киевски» в публикации «Авиашоу в Гостомеле: Пасмурно. Ветрено. Красиво» пишет – ХХI «Авиасвит» состоялся. Посетители, заполнившие все смотровые площадки, увидели полную летную программу…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/04/024640.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Полгода морозов или теплый январь?» выясняет, что синоптики обещают на осень и зиму, и могут ли повториться аномальные холода-2009…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/04/015113.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне продают очередь в РАГСе» пишет - с приближением очередной «зеркальной» даты — 10.10.10 — в интернете стали продавать места на регистрацию в РАГСе в этот день за $1 тыс.

http://www.segodnya.ua/news/14179576.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Курение убивают» пишет – в России реклама и продвижение табака могут быть полностью запрещены уже к 2012 г., курение в общественных местах — к 2015 г., а акцизы на сигареты к тому времени — повышены в 10 раз. Это предусматривает государственная антитабачная концепция…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246905/kurenie_ubivayut

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Также «Ведомости» в публикации «Ошибся островом» пишут – Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом Chelsea и другими активами в Англии, оказался держателем бондов Irish Nationwide Building Society (INBS), спасать которую правительство Ирландии решило за счет кредиторов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246904/oshibsya_ostrovom

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Издание «Известия» в публикации «Пересдать нормы ВТО» пишет – Россия успешно завершила консультации с США по присоединению ко Всемирной торговой организации. Министр финансов Алексей Кудрин считает, что РФ вступит в "мировой торговый клуб" уже в будущем году. Но с ним согласны далеко не все эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146835/

(УНИАН)