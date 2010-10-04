Правительство одобрило законопроект о Кабмине

Правительство одобрило новый законопроект о Кабинете министров и намерено сегодня передать его Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на пресс-конференции министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Правительство только что единодушно поддержало предложение Министерства юстиции относительно принятия новой редакции закона о Кабинете министров Украины, а также точечных изменениях еще к 32 законам Украины, предусматривающие изменение полномочий между Кабинетом министров, Верховной Радой и Президентом. Таким образом, сделан первый шаг во исполнение решения Конституционного Суда Украины о приведении законов Украины в соответствие с действующей Конституцией. Этот проект закона будет направлен в ВР как законодательная инициатива правительства», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что основные изменения в новом законе о Кабмине заключаются в том, что в соответствии с Конституцией 1996 года, действие которой возобновлено решением Конституционного Суда Украины, изменилась компетенция парламента и Президента, и частично Кабинета министров в части формирования руководящего состава органов исполнительной власти. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в соответствии с Конституцией премьер-министра Украины назначает Президент Украины и утверждает Верховная Рада. Министры назначаются также главой государства по представлению премьер-министра. В состав правительства входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в состав правительства входит премьер-министр, первый вице-премьер-министр, пять вице-премьер-министров и министры.