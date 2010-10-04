Закон о госзакупках снова "подкорректируют". Цушко поясняет

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил ряд изменений к закону о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Василий ЦУШКО.

В частности, предлагается вывести из-под действия закона Аграрный фонд и госрезерв. Также предприятиям будет разрешено использовать собственные средства без применения норм закона о госзакупках. Также предлагается дать возможность областным управлениям экономики самостоятельно принимать решение о проведении тендеров государственными учреждениями, в частности, закупок у одного участника.

В.ЦУШКО подчеркнул, что эти изменения будут согласованы со Всемирным Банком и Европейской Комиссией, после чего законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Министр экономики также подчеркнул, что предложенные изменения позволяют децентрализировать и декриминализировать проведение процедур государственных закупок.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла в новой редакции, с учетом предложений Президента Украины и Кабинета Министров, Закон «Об осуществлении государственных закупок». Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 – от Кабмина.

Закон был подписан Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.