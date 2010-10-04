Главное на 4 октября (день)

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает, что возможные новые банковские кризисы должны предотвращаться другим путем, нежели рекапитализацией за счет государств, так как парламенты повторно не одобрят такой путь.

Об этом он заявил на форуме YES в Ялте в субботу, сообщили УНИАН в пресс-службе Виктора ПИНЧУКА.

"Дважды в одну и ту же реку нельзя входить. Будет невозможно уже снова обращаться за миллиардами в парламенты, чтобы вытянуть финансовый сектор", - подчеркнул директор-распорядитель МВФ.

По его мнению, необходимо искать новые пути решения этой проблемы, в частности, за счет усиления надзора, введения специальных налогов, чтобы они изменили рискованную политику банковского сектора.

Д.СТРОСС-КАН отметил, что отказ некоторых стран от таких мер, который аргументируется нынешней стабильностью финансовой системы, является недальновидным. "Это детская политика", – считает он.

В то же время глава МВФ отметил, что пока полностью эффективное оружие против кризисов системных банков отсутствует.

Правительство одобрило новый законопроект о Кабинете министров и намерено сегодня передать его Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на пресс-конференции министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Правительство только что единодушно поддержало предложение Министерства юстиции относительно принятия новой редакции закона о Кабинете министров Украины, а также точечных изменениях еще к 32 законам Украины, предусматривающие изменение полномочий между Кабинетом министров, Верховной Радой и Президентом. Таким образом, сделан первый шаг во исполнение решения Конституционного Суда Украины о приведении законов Украины в соответствие с действующей Конституцией. Этот проект закона будет направлен в ВР как законодательная инициатива правительства», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что основные изменения в новом законе о Кабмине заключаются в том, что в соответствии с Конституцией 1996 года, действие которой возобновлено решением Конституционного Суда Украины, изменилась компетенция парламента и Президента, и частично Кабинета министров в части формирования руководящего состава органов исполнительной власти. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в соответствии с Конституцией премьер-министра Украины назначает Президент Украины и утверждает Верховная Рада. Министры назначаются также главой государства по представлению премьер-министра. В состав правительства входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры.

ДК «Газ Украины» заявляет, что не имеет правовых оснований для заключения договоров на снабжение природным газом для производства тепловой энергии в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. с предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые не обеспечили стопроцентные расчеты за газ, не оформили акты сверки с компанией, и не выполнили требования Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что уровень расчетов большинства предприятий ТКЭ за потребленный природный газ остается неудовлетворительным. По состоянию на 1 октября 2010 года задолженность предприятий ТКЭ (без учета АЭК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 годах природный газ составляет 4,55 млрд грн.

На протяжении этого периода наибольшая задолженность накоплена предприятиями ТКЭ Днепропетровской (797 млн грн), Донецкой (750 млн грн), Харьковской (731 млн грн) Луганской (373 млн грн), Одесской (255 млн грн), Запорожской (224 млн грн), Львовской (124 млн грн), Житомирской (122 млн грн), Киевской (109 млн грн) и Ровенской (100 млн грн) областей, а также АР Крым (132 млн грн).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2008-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 530,4 млн грн (уровень оплаты в 2010 г. – 84%).

По состоянию на 1 октября 2010 годапредприятия ТКЭ на 80% рассчитались c ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09). Долги теплопоставщиков перед компанией за этот период превышают 2 млрд грн.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (52%), Закарпатской (52%), Житомирской (64%) областей и г. Севастополь (58%).

100% расчетов обеспечили предприятия ТКЭ Николаевской и Черновицкой областей, Полтавской - 98%, Черкасской - 94%, Сумской - 92%, Львовской - 91%.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей предприятий ТКЭ и местных органов власти на то, что 30 сентября 2010 г. закончился срок действия договоров ДК «Газ Украины» с предприятиями ТКЭ на снабжение природным газа для производства тепловой энергии в течение отопительного сезона 2009-2010 гг.

Поскольку большинство предприятий ТКЭ находятся в государственной или коммунальной собственности, или являются хозяйственными обществами, в уставном капитале которых государственная или коммунальная частица акций превышает 50%, они обязаны осуществлять закупку природного газа с соблюдением требований Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Невзирая на письма компании к руководству предприятий ТКЭ о необходимости осуществления закупок природного газа с соблюдением требований данного Закона, подавляющее большинство теплоснабжающих предприятий такие процедуры не провели.

Нерезиденты за период с 1 сентября по 1 октября этого года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 90% или на 3,847 млрд грн – до 8,118 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, объем правительственных бумаг в портфелях отечественных банков вырос на 21,5% - до 43,282 млрд грн, а портфель ОВГЗ в Нацбанке сократился на 5,7% - до 64,208 млрд грн.

По данным НБУ, общий объем ОВГЗ в обороте за предыдущий месяц увеличился на 0,5% и на 1 октября 2010 года составил 128,544 млрд грн.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании не принял решение по вопросу о квотировании экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Василий ЦУШКО.

Он подчеркнул, что вопрос требует доработки и возможно будет вынесен на рассмотрение на следующее заседание Кабмина.

«Вопрос необходимо доработать и, возможно, мы вынесем его на следующее заседание», - сказал В.ЦУШКО.

Российский банк «ВТБ» предоставил украинским предприятиям кредиты в размере 3,5 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью российскому каналу «Вести 24» сообщил министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

«Россия сама помогает Украине. Например, «ВТБ» банк имеет портфель кредитов украинским предприятиям на 3,5 млрд. долл. Кроме того, еще и имеет небольшой короткий кредит правительству Украины», - сказал А.КУДРИН.

Он также отметил, что Россия всегда поддерживала мировые усилия, в том числе, в МВФ по предоставлению кредитов Украине. При этом он напомнил, что является одним из управляющий совета директоров МВФ.

Кроме этого А.КУДРИН отметил, что РФ уменьшила цену на газ, что позволяет Украине экономить более 3 млрд долл.

«Тем самым мы внесли решающий вклад в создание программы выхода Украины из кризиса. Совместные усилия и МВФ, и мирового сообщества, и России помогают Украине в этой сложной ситуации. Это необходимо потому, что это наш партнер», - сказал он.

(УНИАН)