Срок полномочий ВР, местных советови и председателей может быть увеличен - Лавринович

В ближайшее время сроки полномочий депутатов Верховной Рады и местных советов, сельских, поселковых и городских голов могут быть увеличены до 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам на пресс-конференции министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Совершенствование (Конституции – УНИАН) обычно является возможным, а частично - даже необходимым. Речь идет о том, что мы не можем так, как другие страны, иметь идеальный Основной Закон. Такого веса акты принимаются в соответствующее историческое время при учете компромиссов тех, кто реально определяет процессы в стране, и принятия государственных решений. Понятно, что мы можем иметь в ближайшее время точечные изменения, которые могут касаться сроков полномочий депутатов местных советов, также членов украинского парламента и соответствующих должностных лиц сел, поселков и городов, которые избираются прямыми выборами», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. По его словам, длительная дискуссия вокруг срока полномочий этих органов говорит о том, что такой срок должны составлять 5 лет. «Я думаю, что, поскольку здесь не было никаких политических сил, которые отрицают это, очевидно, что такое изменение может произойти достаточно оперативно», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время он отметил, что другие совершенствования действующей Конституции нуждаются в более тщательной подготовке, а также в публичных дискуссиях. «Когда будут приниматься реальные изменения к Основному Закону, нужно, чтобы они на то время были восприняты и обществом, и членами парламента, которые должны голосовать за это. Чтобы мы выходили на финальное решение тогда, когда будут учтены все нюансы решения и его последствия. Делать это как-то ускоренно на основании договоренности, очевидно, не стоит», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что 32 закона, в которые внесены изменения сегодня Кабмином, являются безотлагательными, а, кроме того, работа по приведению законодательных актов в соответствие с Конституцией будет продолжена. «Еще будет проводиться инвентаризация (законов – УНИАН)», -отметил министр юстиции.