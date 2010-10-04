Литвин предлагает завтра принять постановление о выполнении решения КС

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает завтра принять постановление по обеспечению выполнения решения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента председатель ВР подчеркнул, что «можно иметь длительное время дискуссию по решению Конституционного Суда Украины, но вместе с тем нам нужно сделать все для того, чтобы работала Верховная Рада и жила страна».

В.ЛИТВИН предложил завтра рассмотреть и принять проект постановление, которое будет состоять из нескольких пунктов.

Он отметил, что первый из пунктов – обеспечить выполнение решения КС. Также поручить комитетам на протяжении месяца проанализировать, «какие нам изменения необходимо вносить в действующее законодательство, потому что по первым оценочным прикидкам где-то было принято более 600 законов за это время и, как минимум, почти в 40 законов необходимо будет внести соответствующие изменения».

Председатель ВР отметил, что среди ключевых законов, которые нуждаются в изменениях, - закон «О Кабинете министров Украины», а также закон «О регламенте Верховной Рады Украины».

Он отметил, что сегодня, «насколько мне известно, КМУ одобрил проект такого закона и сейчас идет работа на уровне научно-экспертного и юридических управлений по подготовке проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В.ЛИТВИН обратился к народным депутатам с просьбой, что, когда будет внесен на рассмотрение законопроект по изменениям в Регламент, то не нужно применять два чтения к нему.

Он попросил Кабмин и ВР внести только изменения в части, связанные с новыми конституционными реалиями, а не пытаться одномоментно решить все те другие вопросы, которые, возможно, нужно будет решить другим способом и в другое время».

В.ЛИТВИН также предлагает данным постановлением предусмотреть создание временной следственной комиссии, которая бы «прорабатывала в едином русле с единственных подходов вопрос о внесении изменений в законодательные акты Украины по приведению законов Украины в соответствие с Конституцией Украины 1996 года».

Спикер предложил, чтобы данную комиссию возглавил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

По его словам, в состав этой комиссии должны войти 9 народных депутатов «согласно пропорциональному представительству во фракциях».

На реплику из зала о том, как будут представлены внефракционные, В.ЛИТВИН ответил: «У внефракционных будет возможность образовать депутатские группы и, понятно, что новые реалии могут привести к тому, что у нас начнется «броуновское движение» - вход, выход, образование новых депутатских фракций».

Он напомнил, что достаточно 14 народных депутатов, чтобы создать депутатскую фракцию.

В то же время он сказал: «Я надеюсь, что значительных перемен не будет».

Он также попросил руководителя аппарата ВР Валентина ЗАЙЧУКА «обеспечить на завтра на заседание 450 экземпляров Конституции».