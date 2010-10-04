КМУ просит ВР рассмотреть на этой неделе закон о Кабмине и проект НК

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть проект Налогового кодекса в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением относительно рассмотрения настоящего документа к спикеру парламента и к ВР обратился первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

В свою очередь В.ЛИТВИН заметил, что рассмотрение этого вопроса запланировано на четверг, 7 октября.

А.КЛЮЕВ также обратился к ВР с просьбой рассмотреть изменения к закону о Кабинете министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство на своем заседании одобрило новый законопроект о Кабинете министров и намерено сегодня передать его Верховной Раде.

«Правительство только что единодушно поддержало предложение Министерства юстиции относительно принятия новой редакции закона о Кабинете министров Украины, а также точечных изменений еще к 32 законам Украины, которые предусматривали изменение полномочий между Кабинетом министров, Верховной Радой и Президентом. Таким образом, сделан первый шаг во исполнение решения Конституционного Суда Украины относительно приведения законов Украины в соответствие с действующей Конституцией. Этот проект закона будет направлен в ВР как законодательная инициатива правительства», - сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что основные изменения в новом законе о Кабмине заключаются в том, что в соответствии с Конституцией 1996 года, действие которой возобновлено решением Конституционного Суда Украины, изменилась компетенция парламента и Президента, и частично Кабинета министров в части формирования руководящего состава органов исполнительной власти. А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в соответствии с Конституцией, премьер-министра Украины назначает Президент Украины и утверждает Верховная Рада. Министры назначаются также главой государства по представлению премьер-министра. В состав правительства входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры.