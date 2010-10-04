Президент ПАСЕ ожидает разъяснений по конституционным изменениям от Украины
Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ ожидает разъяснений по конституционным изменениям от Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЧАВУШОГЛУ заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.
“Министр иностранных дел Украины был намерен приехать и проинформировать Ассамблею, но не смог”, - сказал он, отметив, что надеется услышать соответствующие разъяснения в будущем.
При этом М.ЧАВУШОГЛУ добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как будет действовать украинская власть в новых условиях.
Он также напомнил, что Совет Европы неоднократно рекомендовал Украине продолжить конституционные изменения и высказал мнение, что решение Конституционного Суда от 1 октября могло быть результатом этих рекомендаций.
Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины отменил изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году, и возобновил действие Конституции 1996 года.