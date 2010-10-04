Янукович за расширение формата сотрудничества регионов Украины и России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости расширения формата украинско-российского сотрудничества на региональном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на первом Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме, который проходит сегодня в городе Геленджик Краснодарского края России.

«Я считаю, что необходимо расширить формат взаимодействия регионов за счет более активного участия в нем не только приграничных регионов Украины и России, но и других регионов, достигших высокого уровня экономического сотрудничества и взаимодействия», - сказал глава Украинского государства.

Как хороший пример такого сотрудничества он назвал встречу, которая прошла 26-28 сентября в Екатеринбурге, где состоялся форум представителей органов власти и бизнеса украинских и российских регионов.

«Опыт европейских стран также подтверждает, что это является очень перспективным - взаимодействие в рамках еврорегионов. Это обычная практика, которая приносит положительные плоды», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как резюмировал глава государства, для активизации украинско-российского регионального сотрудничества руководители государств имеют политическую волю, которую необходимо наполнять практическим смыслом.