Завтра Грищенко встретится с руководством Совета Европы

Завтра, 5 октября, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО встретится с руководством Совета Европы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Европы.

По информации пресс-службы, украинский министр, в частности, проведет встречи с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, а также с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлутом ЧАВУШОГЛУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент ПАСЕ М.ЧАВУШОГЛУ сообщил журналистам на пресс-конференции, что К.ГРИЩЕНКО обещал приехать на сессию ПАСЕ с тем, чтобы проинформировать Ассамблею о конституционной реформе, однако потом отменил свой визит.

5 октября на вечернем заседании четвертой части сессии ПАСЕ будет рассматриваться доклад о функционировании демократических институтов в Европе.