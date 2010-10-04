Курс НБУ на 5 октября
19:45, 04 октября 2010Разное
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Официальный курс НБУ на 5.10.10100 USD США – 790.9900 (4 октября – 790.9900)100 EUR – 1084.0518 (4 октября – 1085.7129)10 RUR – 2.5938 (4 октября – 2.5926)Учетные курсы банковских металлов на 5.10.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-104094.28 (4 октября-103856.99)961 XAG 10 Серебро-1742.55 (4 октября-1736.22)962 XPT 10 Платина-131937.13 (4 октября-132016.23)964 XPD 10 Палладий-44770.03 (4 октября-45086.43)
Официальный курс НБУ на 5.10.10
100 USD США – 790.9900 (4 октября – 790.9900)
100 EUR – 1084.0518 (4 октября – 1085.7129)
10 RUR – 2.5938 (4 октября – 2.5926)
Учетные курсы банковских металлов на 5.10.10 за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото-104094.28 (4 октября-103856.99)
961 XAG 10 Серебро-1742.55 (4 октября-1736.22)
962 XPT 10 Платина-131937.13 (4 октября-132016.23)
964 XPD 10 Палладий-44770.03 (4 октября-45086.43)
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