ГЛАВНОЕ на 4 октября (вечер)

Основные события второй половины сеегодняшнего дня

Международные отношения



Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о начале практической реализации проекта по строительству моста «Керчь-Кавказ» через Керченский пролив.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции, которая состоялась сегодня по результатам проведения первого Украинско-российского межрегионального экономического форума в городе Геленджик Краснодарского края РФ.



«Он (проект по строительству моста через Керченский пролив – УНИАН) уже запущен в реальном времени. Определены сроки изыскательских работ. То, что этот проект нужен, и то, что он пойдет, в этом нет никаких сомнений», - выразил уверенность Президент Украины.



В свою очередь, Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что строительство этого моста является большим и технологически сложным проектом.



«Мы договорились создать специальную рабочую группу, которая сейчас оценит, что нужно делать и подготовить техническое задание», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.



Он также сообщил, что лишь одни проектировочные работы займут не менее года.



«Ну, а потом будем быстро работать», - подчеркнул Президент РФ и выразил предположение, что наиболее приемлемым сроком строительства этого моста будет 2014 год – до начала проведения Олимпиады в Сочи.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности украинской стороны присоединиться к реализации проекта по строительству транспортного коридора в Китай через территорию России и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на первом Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме, который проходит сегодня в городе Геленджик Краснодарского края России.

«Россия хочет ехать в Европу. Мы тоже хотим, чтобы вы ехали через Украину. А мы хотим ехать в Азию через Россию», - заявил глава государства в контексте инициативы украинской стороны присоединиться к реализации российско-казахского проекта строительства транспортного коридора в Китай.

При этом он отметил, что также обсуждал этот вопрос с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

«Идет большая подготовка транспортного коридора в сторону Китая. И мы готовы к этому вопросу присоединиться для практической реализации», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Финансы



Кабинет Министров Украины одобрило концепцию Государственной целевой экономической программы развития инвестиционной деятельности на 2011-2015 годы.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение утверждено на заседании правительства 29 сентября т.г.

Госзаказчиком программы определенно Государственное агентство по инвестициям и развитию. Целью программы является создание условий для активизации инвестиционной деятельности, направленной на модернизацию реального сектора экономики и обеспечение устойчивого экономического развития.

Госпрограмма предусматривает создание условий для перехода к инвестиционно-инновационной модели развития экономики, стимулирование привлечения частных инвестиций, усовершенствование законодательства, которое регулирует инвестиционную деятельность, перестройку системы госинвестирования, развитие инвестиционного рынка и инвестиционной инфраструктуры.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9365/7,9445, к 12:00 сузился спрэд - 7,9395/7,9435. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9380/7,9445 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2601/0,2604, к 12:00 цены понизились до 0,2597/0,2600. К закрытию цены откатились к уровню 0,2600/0,2603.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5151 (-0,0299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3670/1,3805.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8965/10,9105, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8675/10,8755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,8820/10,8935.

Банки



Commerzbank увеличил свою долю в капитале банка «Форум» (Киев) с 89,3% до 94,52%.



Об этом говорится в сообщении украинского банка, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, банк «Форум» в сентябре 2010 года завершил допэмиссию акций номинальной стоимостью 10 грн. на общую сумму 2,175 млрд. грн. Решение об увеличении уставного капитала банка было принято акционерами 4 марта 2010 г.

30 сентября председатель правления банка «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК заявил, что 14 октября т.г. акционеры планируют рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении уставного капитала на 1,5-2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 17,105 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 15,311 млрд. грн., обязательства - 16,721 млрд. грн., собственный капитал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» по итогам первого полугодия 2010 г. получил убыток в 1,478 млрд. грн.

Уставный капитал банка на конец октября 2010 года составил 4,435 млрд. грн.

На сегодня немецкий Commerzbank владеет 94,52% акций банка «Форум».

Приватизация



Поступления от приватизации за январь-сентябрь 2010 года составили 516 млн. 694 тыс. грн., что составляет 8,1% годового плана.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, согласно Госбюджету на 2010 год, план поступлений от приватизации на этот год составлял 10 млрд. 262 млн. грн. Однако в соответствии с внесенными законом Украины от 8 июля этого года изменениями размер поступлений от приватизации был уменьшен до 6 млрд. 350 млн. грн.

Агро



Кабинет министров Украины выделил дополнительно 60 млн. грн. для выплаты дотаций на сев сахарной свеклы из расчета 500 грн. на гектар.

Об этом УНИАН сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ со ссылкой на министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По словам министра, производство сахара является стратегическим направлением для Украины. «Наш нынешний потенциал – около 5 млн. тонн сахара. Сегодня, учитывая динамику увеличения объемов посевов в текущем году, задание правительства - не допустить их уменьшения. А чтобы не уменьшить объемы посевов, нам необходимо не разочаровать производителей сахарной свеклы и сахара», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что сегодня правительство на своем заседании приняло постановление о выделении дополнительных средств в объеме 60 млн. грн. в поддержку производства сахарной свеклы: «То есть будет выдана в ближайшее время компенсация на 1 га посева сахарной свеклы в объеме 500 грн., чтобы можно было подготовить земли и обеспечить сев сахарной свеклы на следующий год», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК и напомнил, что в начале лета правительство выделило 170 млн. грн. на предоставление государственной поддержки производства продукции растениеводства в виде дотаций на посев сахарной свеклы и льна-долгунца из расчета 1 тыс. грн. на га посева.

Кроме того, по словам министра, правительство утвердило порядок использования указанных средств.

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С 4 октября т.г. вступил в силу Порядок контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ, утвержденный приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом сообщается на сайте Госкомзема.

Согласно документу, контроль за соблюдением субъектами хозяйствования лицензионных условий по проведению работ по землеустройству, землеоценочных работ проводит Госкомзем как орган лицензирования путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся согласно годовым планам проведения проверок, которые утверждаются приказом Госкомзема. Госкомзем проводит проверку при условии письменного извещения субъекта хозяйствования о проведении проверки не позднее чем за 10 дней до дня проведения. При этом субъект хозяйствования имеет право не допускать должностных лиц, которые вошли в состав комиссии по проверке лицензиата, к осуществлению плановой проверки в случае неполучения извещения о ее проведении.

При этом внеплановыми проверками выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этих проверок, с обязательным указанием этих вопросов в удостоверении на проведение проверки. Срок осуществления внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней, а по отношению к субъектам малого предпринимательства – 2 рабочих дней. Продление срока осуществления внеплановой проверки не допускается.

В случае выявления нарушений лицензионных условий Госкомзем не позднее пяти рабочих дней с даты составления акта проверки выдает распоряжение в двух экземплярах об устранении нарушений лицензионных условий или принимает решение об аннулировании лицензии.

Акт о невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий составляется по результатам внеплановой проверки и является основанием для аннулирования лицензии.

Евро-2012



УЕФА официально утвердил Киев местом проведения финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Украине и Польше.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ по итогам проведения заседания исполкома УЕФА, которое состоялось в столице Беларуси.



В частности М.ПЛАТИНИ отметил, что сегодня на заседании исполкома было официально утверждено, что первый матч финальной части Евро-2012 пройдет в Варшаве, а финальная игра состоится в Киеве.



Президент УЕФА отметил, что исполком принял решение о паритетном распределении проведения матчей плей-офф финальной части Евро. В частности первый и второй четвертьфинальные матчи Евро-2012 состоятся в польских Варшаве и Гданьске, а третий и четвертый матчи этой стадии – в украинских Донецке и Киеве. Также, по словам президент УЕФА, в соответствии с тем же паритетным принципом первый полуфинал Евро-2012 пройдет в Донецке, а второй полуфинальный матч состоится в Варшаве.



Погода



Синоптики прогнозируют ночью 5 октября заморозки, днем – до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, во вторник в южной части облачно, местами небольшой, в Крыму умеренный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, в Крыму - до 10°, днем - 10-15°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, заморозки на поверхности почвы - 0-5°, местами в воздухе - 0-2°; днем - 7-12° тепла; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - 2-7° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-4° тепла, заморозки на поверхности почвы - 0-5°, местами в воздухе - 0-2°; температура днем - 7-12° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем около 10° тепла.

(УНИАН)

