Анонс на 5 октября

* Пресс-конференция на тему: “Рост цен на основные виды продуктов питания: тенденции, ошибки государственного регулирования или злоупотребления предприятий торговли?”. Участники: Игорь Баленко, президент Украинской торговой ассоциации; Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация»; Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Вадим Чагаровский, председатель Совета директоров «Союза молочных предприятий Украины».

* 5-7 октября 2010 года в "Украинском доме" будет проходить V Международная Туристическая выставка «Украинский туристический форум 2010 осень (УТФ)". Организаторы - Ассоциация лидеров турбизнеса Украины и НП «Национальный туристический офис».



* Пресс-конференция на тему: «Перспективы украино-российских отношений. Итоги форума в Геленджике». Участники: директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов и эксперт-международник Александр Палий.



* Пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона». Участники: председатель Государственной службы туризма и курортов Украины Анатолий Пахля и почетный секретарь Всеукраинской ассоциации туристических операторов Олег Питерский.

* Состоится церемония официального открытия 6 Международного салона грузовых и коммерческих автомобилей ТIR'2010. Киевское Грузовое Мотор Шоу 2010 года получило официальный статус и внесено в мировой календарь всемирной организации автопроизводителей OICA. На церемонию открытия приглашены руководители Министерства транспорта и связи Украины, Министерства промышленной политики Украины, ассоциации „Укравтопром” - организатора автосалона. Пресс-конференции участников автосалона будут проходить при участии высшего руководства компаний. Параллельно с автосалоном будут работать выставки „Транспорт+Логистика’2010”, „ИнтерСклад’2010”, „АвтоТехСервис’2010”.



* Состоится украинско-российский круглый стол на тему: «Кто решит проблемы газовой отрасли Украины?». Организатор - Центр социальных и политических коммуникаций. Приглашены: М.Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, О.Дубина, председатель НАК «Нафтогаз Украины» в 2007-2010 гг., В.Стоякин, директор Центра политического маркетинга, В.Горбулин, директор Института проблем национальной безопасности при СНБОУ, С.Ермилов, директор Института проблем экологии и энергосбережения, В.Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», российские эксперты: Л.Григорьев, президент фонда «Институт энергетики и финансов», К. Симонов, председатель Фонда национальной энергетической безопасности, Т.Митрова, руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков и другие.



* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии первого заместителя министра экономики Украины Анатолия Максюты. Вопросы можно задать по телефону: 254-05-65. В 13-40 А.Максюта проведет брифинг для представителей СМИ.5.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98