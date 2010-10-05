Госдума России может не поддержать антитабачную концепцию

Госдума может не поддержать антитабачную концепцию, предполагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, принимавший участие в подготовке антитабачной концепции, сообщает k2kapital.

"Мы опасаемся, что Госдума не поддержит жесткие меры, которые содержатся в концепции, как это происходило ранее. Были совершенно странные отзывы из правительства на то же повышение акцизов, в которых говорилось, что это плохо для здравоохранения", -сказал Яниин.

По его словам, есть отрицательный отзыв из правительства, датируемый началом этого года, на законопроект о полном запрете рекламы табачной продукции.

Янин надеется, что подпись Путина будет способствовать тому, что эффективные табачные инициативы воплотятся в российских законах. Он отметил, что табачное лобби в России одно из самых сильных, а Россия стала мировым лидером по курению. Концепция, в частности, предусматривает повышение акцизов на сигареты в 10 раз в течение 5 лет. Согласно концепции, курить можно будет только в специально отведенных местах, которые оборудованы системами вентиляции.