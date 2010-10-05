ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Цены на элитное жилье в Киеве по итогам лета обвалились еще на 25%», в котором пишет - обвал цен на рынке столичной недвижимости продолжается. Так, снижение стоимости жилья бизнес- и эконом-класса в Киеве в третьем квартале этого года составило 41% и 38%, соответственно…

http://delo.ua/biznes/rynki/ceny-na-vip-zhile-145709/

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Также «Дело» публикует материал «Кабмин спрогнозировал курс гривни на ближайшие три года», в котором пишет - Минфин спрогнозировал, каким будет курс гривни по отношению к доллару в ближайшие три года: 7,5-8,0 грн. за один доллар. Такой курс национальной валюты обещает украинская власть до 2011 года…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/kabmin-rasschityvaet-na-silnuju-145664/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сталь на вырост», в котором пишет – по прогнозам Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), нынешний год для сталелитейных компаний будет более удачным. Спрос на их продукцию растет быстрее, чем ожидалось, и при сохранении этой тенденции в следующем году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. Украинские металлургические компании, работающие, прежде всего, на экспорт, благодаря росту мирового потребления смогут нарастить производство, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1516456

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Лицензионный спор», в котором пишет – государственный оператор "Укртелеком" судится с Нацкомиссией по вопросам регулирования связи (НКРС) за продление лицензии на междугородную и международную связь. В НКРС требуют от оператора заплатить 15 млн. грн. за получение двух лицензий по действующему законодательству. А в "Укртелекоме" считают, что к ним должны применяться нормы закона, действовавшего на момент получения лицензии. Независимые юристы считают правовую позицию госоператора слабой, тем не менее, они уверены, что компания спор выиграет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1516469

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«Коммерсант-Украина» в материале «Клиентов взяли на комиссию» пишет – полтора года убыточной работы и почти полная заморозка кредитования заставили банки искать новые возможности для получения доходов. С этой целью они начали повышать размер комиссий за дополнительные услуги. И если раньше можно было оплатить счет в банке всего за 1-2 грн., теперь комиссия может достигать 15 грн. Банкиры не собираются останавливаться на достигнутом и обещают рост цен и появление новых комиссионных сборов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1516448

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Издание «Экономические известия» в публикации «Подадут 20 копеек на гектар» пишет - Минагрополитики вновь заявляет о выделении средств сахарщикам и потребителям удобрений. На этот раз речь идет о 65 млн. грн., которые никак не скажутся на желании сельхозпроизводителей сеять больше, полагают эксперты. Кабмин наконец-то разработал механизм выплаты дотаций покупателям отечественных удобрений. Согласно постановлению №892, в большей степени государство готово компенсировать аммофос (производят Днепровский завод минеральных удобрений и ЗАО «Крымский титан» — контролируется бизнесменом Дмитрием Фирташем)…

http://eizvestia.com/markets/full/podadut-20-kopeek-na-gektar

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Водка подорожает» пишет – минимальные розничные цены на алкоголь будут вновь повышены. На этот раз установят минимальные разрешенные цены (МРЦ) и на шампанское…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/vodka-podorozhaet-2

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«Газета по-киевски» в публикации «Хотите субсидию? Предъявите пожитки» пишет – районные собесы завалены заявлениями на получение субсидий. Если к документам есть вопросы, подавшие их должны быть готовы доказать инспекторам свою бедность…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/05/013716.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Отмена политреформы: Запад готовится критиковать, народ не понял» пишет – как оказалось, государство Украина не очень-то интересно миру, чтобы широко обсуждать его проблемы. Да и наш народ это не беспокоит, если верить социологам…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/05/024940.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Бензин будет прибавлять в цене по 5 копеек в неделю» пишет - эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в Украине…

http://www.segodnya.ua/news/14180082.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Холодный союз» пишет – Москва расширит контакты с белорусскими политиками, а российские СМИ и общественные организации дадут свою оценку происходящему в Белоруссии. Таким будет ответ Кремля на выпады президента Александра Лукашенко…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247009/holodnyj_soyuz

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Также «Ведомости» в публикации «Итера» пополам» пишут – ТНК-ВР может получить до 50% акций «Итеры» — руководители компании обсуждают условия этой сделки…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247046/itera_popolam

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Издание «Известия» в публикации «Амбарный вопрос» пишет – надо ли России сохранять запрет на вывоз зерновых? Возможно, этот вопрос решится уже в следующем месяце. Уборка урожая подходит к концу, поэтому президент поручил правительству до 15 ноября подготовить предложения о целесообразности сохранения запрета…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146903/

(УНИАН)