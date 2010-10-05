Янукович до конца недели ждет от Азарова предложений по Кабмину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ до конца недели ждет от премьер-министра Николая АЗАРОВА предложений по совершенствованию структуры Кабинета министров в соответствии с требованиями действующей Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с Н.АЗАРОВЫМ.

Президент Украины подчеркнул, что до конца недели ждет от премьера предложений по совершенствованию структуры Кабмина в соответствии с требованиями действующей Конституции.

Глава государства особо отметил, что эти предложения должны быть подготовлены также с учетом будущей административной реформы и сокращения должностей заместителей.

Президент отметил, что функции местной исполнительной власти будут меняться еще и в связи со значительным сокращением разрешительной системы, которая в настоящее время порождает не только слишком раздутый аппарат чиновников, но и коррупцию.

”Нужно освободить бизнес от лишнего давления, и это пойдет только на пользу государству. Борьба с коррупцией означает, в первую очередь, убрать руки чиновника от выдачи различных разрешений. Мы с вами хорошо знаем, что это мешает развитию страны”, – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

“Я хотел бы, чтобы вы поработали с областными государственными администрациями и усовершенствовали вертикаль власти. Чтобы эта вертикаль отвечала развитию структуры исполнительной власти в целом”, - также сказал глава государства.

Кроме этого, Президент отметил, что функции Кабмина будут меняться, но при этом они не должны ослабляться.

Президент обратил отдельное внимание на социальную составляющую в решении вопроса совершенствования вертикали власти. “Мы будем высвобождать при сокращении соответствующие деньги. Эти деньги нужно будет направлять только на социальные фонды”, - отметил Президент Украины. По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет, в частности, о гарантиях своевременной выплаты заработной платы, сохранения запланированной тенденции к повышению зарплат и пенсий.

Кабмин и Рада сотрудничают

Со своей стороны премьер-министр отметил: “Цель правительства – это выполнение Программы действий Президента”. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что главное в деятельности Кабмина – улучшить эффективность работы на благо людей.

“Мы выполним это задачу. В пятницу подадим на рассмотрение Президенту наши предложения относительно тех изменений, которые необходимо реализовать в контексте новых реалий”, - заверил В.ЯНУКОВИЧА премьер-министр.

Во время встречи Президент также поздравил руководителя правительства с подписанием 4 октября соглашения о создании большинства в Верховной Раде. “Это фактически подтверждает, что правительство и дальше будет продолжать плодотворно сотрудничать с парламентом”, – отметил глава государства и пообещал и в дальнейшем поддерживать этот процесс.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что эффективное сотрудничество Кабмина и Верховной Рады крайне необходимо для своевременного принятия законов и направления политики правительства на решение вопросов, намеченных программой его деятельности. “Это очень важно. Поддержка с моей стороны этого процесса будет всегда. Вы можете на это рассчитывать”, – заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду проект закона Украины "О Кабинете министров Украины".

Текст законопроекта размещен на официальном сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, основанием для подготовки этого проекта закона является изменение положений Конституции Украины, которыми определяются полномочия и порядок деятельности Кабинета министров Украины, в результате решения Конституционного Суда Украины об отмене политической реформы 2004 года.

Согласно законопроекту, Кабинет министров является высшим органом в системе органов исполнительной власти, который осуществляет исполнительную власть непосредственно и через министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров Автономной Республики Крым и местные государственные администрации, направляет и координирует работу этих органов. Кабинет министров ответственный перед Президентом Украины и подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины.

К основным задачам Кабмина, согласно документу, принадлежат обеспечение государственного суверенитета и экономической самостоятельности Украины, осуществление внутренней и внешней политики государства, выполнение Конституции и законов Украины, актов Президента Украины. Кроме того, на правительство возлагается обеспечение проведения бюджетной, финансовой, ценовой, инвестиционной, в том числе амортизационной, налоговой, структурно-отраслевой политики; политики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, здравоохранения, образования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и природопользования.

Согласно законопроекту, в состав Кабинета министров Украины входят премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины, три вице-премьер-министра и министры Украины. Должностной состав (количество и перечень должностей) новосформованного Кабинета министров определяет Президент Украины по предоставлению премьер-министра одновременно с назначением персонального состава Кабинета министров.

Должности членов Кабинета министров принадлежат к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Премьер-министр назначается на должность Президентом Украины по согласию более чем половины от конституционного состава Верховной Рады.

Президент Украины после принятия решения об отставке Кабинета министров или о прекращении полномочий премьер-министра вносит в Верховную Раду письменное представление о даче согласия на назначение на должность премьер-министра Украины.