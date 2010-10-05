Главное за 5 октября (день)

Новости дня

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Главными новостями первой половины дня стали сообщения о начале через месяц пенсионной реформы, о внесении правительством в парламент предложений по структуре Кабмина, о планах правительства удержать дефицит бюджета в 2011 г. в 3,5%...

Соцполитика

Пенсионную реформу Кабмин начнет через месяц

Правительство Украины планирует начать через месяц первый этап пенсионной реформы, что позволит сократить дефицит Пенсионного фонда Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сказал сегодня в Москве в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного "ВТБ Капитал".

«Дотации Пенсионного фонда в этом году должны составить порядка 2,6% ВВП и тенденция была на увеличения такой дотации. Мы планируем уже буквально через месяц начать первый этап пенсионной реформы, которая изменит эту тенденцию. Мы пойдем на достаточно решительные действия», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что после решения Конституционного Суда в Украине начнется в административная реформа, которая позволит сократить административные расходы.

«В этом году мы сократили административные расходы на 10%, в 2011 году, как минимум, на 10% планируется сокращение», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, таким образом, будет стабилизировано финансовое положение Украины.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год в 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления - 124,815 млрд. грн. Расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. будет происходить за счет средств Государственного бюджета.

Экономика

Янукович до конца недели ждет от Азарова предложений по Кабмину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ до конца недели ждет от премьер-министра Николая АЗАРОВА предложений по совершенствованию структуры Кабинета министров в соответствии с требованиями действующей Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с Н.АЗАРОВЫМ.

Президент Украины подчеркнул, что до конца недели ждет от премьера предложений по совершенствованию структуры Кабмина в соответствии с требованиями действующей Конституции.

Глава государства особо отметил, что эти предложения должны быть подготовлены также с учетом будущей административной реформы и сокращения должностей заместителей.

Президент отметил, что функции местной исполнительной власти будут меняться еще и в связи со значительным сокращением разрешительной системы, которая в настоящее время порождает не только слишком раздутый аппарат чиновников, но и коррупцию.

”Нужно освободить бизнес от лишнего давления, и это пойдет только на пользу государству. Борьба с коррупцией означает, в первую очередь, убрать руки чиновника от выдачи различных разрешений. Мы с вами хорошо знаем, что это мешает развитию страны”, – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

“Я хотел бы, чтобы вы поработали с областными государственными администрациями и усовершенствовали вертикаль власти. Чтобы эта вертикаль отвечала развитию структуры исполнительной власти в целом”, - также сказал глава государства.

Кроме этого, Президент отметил, что функции Кабмина будут меняться, но при этом они не должны ослабляться.

Президент обратил отдельное внимание на социальную составляющую в решении вопроса совершенствования вертикали власти. “Мы будем высвобождать при сокращении соответствующие деньги. Эти деньги нужно будет направлять только на социальные фонды”, - отметил Президент Украины. По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет, в частности, о гарантиях своевременной выплаты заработной платы, сохранения запланированной тенденции к повышению зарплат и пенсий.

Кабмин и Рада сотрудничают

Со своей стороны премьер-министр отметил: “Цель правительства – это выполнение Программы действий Президента”. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что главное в деятельности Кабмина – улучшить эффективность работы на благо людей.

“Мы выполним это задачу. В пятницу подадим на рассмотрение Президенту наши предложения относительно тех изменений, которые необходимо реализовать в контексте новых реалий”, - заверил В.ЯНУКОВИЧА премьер-министр.

Во время встречи Президент также поздравил руководителя правительства с подписанием 4 октября соглашения о создании большинства в Верховной Раде. “Это фактически подтверждает, что правительство и дальше будет продолжать плодотворно сотрудничать с парламентом”, – отметил глава государства и пообещал и в дальнейшем поддерживать этот процесс.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что эффективное сотрудничество Кабмина и Верховной Рады крайне необходимо для своевременного принятия законов и направления политики правительства на решение вопросов, намеченных программой его деятельности. “Это очень важно. Поддержка с моей стороны этого процесса будет всегда. Вы можете на это рассчитывать”, – заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Тигипко: дефицит госбюджета-2011 запланирован в 3,5%

Правительство Украины планирует Государственный бюджет в 2011 году с дефицитом 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня в Москве в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного "ВТБ Капитал".

«Мы имели очень тяжелую ситуацию. Правительство пришло в апреле, не имея бюджета – имея дефицит бюджета порядка 15%. Нам удалось быстро принять бюджет с дефицитом 4,9% ВВП. На следующий год мы планируем выйти на 3,5%. Это будет последний год, когда мы будем иметь такой большой дефицит бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, к этому подталкивает ситуация с внешними долгами.

С.ТИГИПКО отметил, что два года назад Украина имела небольшой внешний долг порядка 12% ВВП, и за это время он утроился. «До конца года мы будем иметь порядка 40%», - сказал он.

Напомним, 1 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ, что проект закона о Государственном бюджете на 2011 год предусматривает сокращение реального дефицита до 3,4%.

S&P: Госдолг Украины к концу года составит 40% ВВП

Международное Standard & Poor’s прогнозирует дефицит госфинансов Украины на уровне около 40% ВВП к концу 2010 года.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Фрэнклин ГИЛЛ.

«Учитывая ожидаемый дефицит в размере 5.5% ВВП за 2010 г., S&P полагает, что общий государственный долг Украины установится на контролируемом уровне 30% ВВП к концу 2010 г. Государственный гарантированный долг, включающий долг Национального Банка Украины Международному Валютному Фонду, составляет около 8%. Таким образом, общие обязательства государственного сектора находятся на уровне чуть ниже 40% ВВП» - сказал он.

При этом Ф.ГИЛЛ отметил, что большую часть долга Украины составляют заимствования в иностранной валюте, а способность внутреннего рынка привлекать средства финансирования ограничена.

Нефть. Газ

Тигипко: проблем с транзитом газа зимой через Украину не будет

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО исключает возможность возникновения проблем с транзитом российского газа зимой через территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Имея десятилетний контракт, мы абсолютно спокойно смотрим в перспективу. В декабре у нас не будет каких-то проблем, и европейцы спокойны могут быть в отношении транзита российского газа по территории Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, Украина и РФ подписали очень удачные соглашения в Харькове, которые позволили снизить цену на газ на 100 долл. за 1 тыс. куб. м. Он подчеркнул, что это была «критичная позиция» для населения и промышленности.

Он также отметил, что Украина и Россия сняли проблемные вопросы в двухсторонних отношениях. «За последнее время мы сняли полностью проблемы с Россией. Я думаю, что это были, прежде всего, проблемы на личностном уровне. Сегодня таких проблем нет», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, Украина идет на целый ряд инвестиционных проектов с Россией.

«Я могу сказать откровенно – российская сторона дает намного интереснее условия, чем западные партнеры. Я понимаю определенную настороженность рынков, но, тем не менее, мы сегодня рассматриваем все предложения на конкурентной основе», - сказал он.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что в данном случае нет каких-то приоритетов: «тот, кто более энергичен, кто дает лучшие условия, будет претендовать на определенные преимущества».

В тоже время, он констатировал, что основной внешнеполитический вектор Украины – это Евросоюз.

Строительство

Киев восстановил управление 80% акций «Киевгорстроя»

Киев восстановил управление 80% акций Холдинговой компании «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Киевской городской администрации Александр ПОПОВ после завершения внеочередного собрания акционеров «Киевгорстроя».

Он отметил, что сделка по продаже 80% акций "Киевгорстроя" не была завершена и акции остаются в собственности киевлян.

Транспорт

Процедуры получения удостоверения водителя и техталона реорганизуют

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает ввести уголовную ответственность за покупку удостоверения водителя или талона техосмотра автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, об этом заявил председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что ответственность должен нести не только продавец документов, но и покупатель.

«Это не просто подделка документов, это посягательство на жизнь граждан. Ведь неисправный автомобиль или неумелый водитель могут причинить вред жизни и здоровью человека», - объяснил М.БРОДСКИЙ.

По его словам, в настоящее время Госкомпредпринимательства совместно с Министерством внутренних дел работает над реорганизацией процедуры получения удостоверения водителя. Будут выдаваться права после сдачи соответствующих экзаменов в автошколах. Они же, как заведение образования, будут нести ответственность за качество подготовки водителей.

Технический осмотр автомобилей, по информации М.БРОДСКОГО, будет осуществляться на лицензированных станциях, выбрать которую каждый водитель сможет самостоятельно. Стоимость техосмотра будет четко регламентирована, а результаты проверки авто будут документироваться на видео с дальнейшим сохранением информации.

Связь

Регистрация кириллических доменов в com.ua и kiev.ua начнется 19 октября

Регистрация IDN - кириллических доменов в com.ua и kiev.ua в Украине начнется 19 октября 2010 года. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер». Как ранее сообщал УНИАН, что компания Хостмастер, совместно с инициативной группой Партнеров, занималась разрабаткой процедуры делегирования IDN в доменах com.ua и kiev.ua с целью максимально минимизировать количество случаев киберсквоттинга и обеспечить защиту прав и законных интересов конечных пользователей.

Процедура ввода IDN доменных имен будет проходить в три этапа. На всех этапах будет проводиться проверка заявленного к регистрации доменного имени на соответствие требованиям регистрации IDN доменов, разработанных согласно международным стандартам и направленных на предотвращение такого негативного явления как фишинг.