Решение КС возлагает больше ответственности на Януковича - депутат Европарламента

Депутат Европарламента, председатель делегации по сотрудничеству с Украиной Павел КОВАЛЬ считает, что решение Конституционного Суда возлагает больше ответственности на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение он высказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Мы не можем скрыть, что решение Суда означает на практике усиление Партии регионов и В.ЯНУКОВИЧА персонально. Партия регионов стала самым большим центром власти в Украине. И это, в частности, делает Президента даже еще более ответственным за ситуацию в стране”, - сказал депутат.

Комментируя решение Конституционного Суда Украины, депутат также отметил, что компромисс, достигнутый в 2004 году, не был одобрен должным образом с точки зрения законодательства.

“Этот вопрос подвергался сомнению в разные времена различными политическими партиями в Украине”, - сказал П.КОВАЛЬ.

При этом он добавил, что, несмотря на это, правительства В.ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО руководили страной во время президентства Виктора ЮЩЕНКО достаточно хорошо.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины отменил изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году, и возобновил действие Конституции 1996 года.