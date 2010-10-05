Треть украинцев считает, что политреформу отменили для обогащения политиков и их окружения

Треть украинцев считает, что политическую реформу отменили с целью обогащения политиков и их окружения.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в начале октября текущего года.

Согласно опросу, большинство украинцев (79,2%) знает о том, что Конституционный Суд отменил политическую реформу 2004 года. Не знает об этом каждый пятый опрошенный (20,8%).

Около трети граждан Украины (35,6%) полагают, что политическую реформу отменили с целью обогащения политиков и их окружения. Каждый пятый респондент (21,0%) считает, что это было сделано для того, чтобы убрать юридические противоречия, а 13,7% высказали мнение, что политреформа 2004 года была отменена ради проведения социально-экономических реформ. При этом более четверти опрошенных (29,7%) – затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (51,8%) считают, что отмена политической реформы 2004 года никак не изменит их жизнь - все останется таким, каким было раньше. При этом почти четверть опрошенных (23,1%) опасаются, что это ухудшит их жизнь, и только каждый десятый гражданин Украины (10,3%) надеется на то, что отмена политреформы улучшит его жизнь. Затруднились ответить на данный вопрос – 14,8% респондентов.

Около трети граждан Украины (34,7%) негативно относятся к отмене политической реформы 2004 года и почти столько же опрошенных (32,2%) относятся к данному факту равнодушно. При этом каждый пятый украинец (20,3%) оценивает отмену политреформы позитивно, а 12,8% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Отмена политической реформы 2004 года» с 3 по 4 октября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.