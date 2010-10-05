Лукашенко считает, что РФ блокирует развитие постсоветстких интеграционных структур

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Россия блокирует эффективное развитие постсоветстких интеграционных структур и ущемляет экономические интересы своих партнеров.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для российских журналистов, стенограмма которой размещена на официальном сайте Президента Беларуси.

"Экономика Казахстана и России разительно отличается от белорусской. Казахстан захлебывается от энергоносителей. Россия захлебнулась от них. У нас их нет. Мы очень зависимы от Казахстана и России. У нас разные экономики. У нас высокие технологии. Но мы, естественно, зависим от сырья. И для нас очень важно было, как себя наши партнеры поведут в этом направлении. Я опасался год или больше тому назад, когда мы шли на Таможенный союз, именно этого и публично об этом сказал Правительству. Оказалось, что то, чего я опасался, и произошло", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с созданием Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Президент Беларуси также обратил внимание на тот факт, что Россия в одностороннем порядке вышла из ряда экономических соглашений Союзного государства. "Нам повысили 5 раз подряд цены на природный газ, выйдя из соответствующего договора. Россия вышла из этого договора. Кто бы мог подумать, что в Союзном государстве Россия выйдет из договора о равных условиях для функционирования субъектов хозяйствования. То есть поставили в неравные условия наши предприятия. Какой же это Союз? Но мы и это стерпели. Затем нам ввели пошлину на нефть. Затем - на светлые нефтепродукты: солярку, бензин, керосин и так далее. Короче, поступили, как с самым злейшим врагом России", - считает он.

"Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняшний день от Таможенного союза. Нам сказали так: вот это Таможенный союз, мы подписали документы, но когда ЕЭП создадим (Единое экономическое пространство), - не будет ни пошлин, ни того, ни сего. И мы будем стремиться, чтобы с 1 января 2011 года это произошло. А равный доступ к трубопроводам? В России не все субъекты хозяйствования имеют к ним доступ. Допустим, к газовой трубе. Там монополист один, вы знаете. И нас хотят убедить в том, что до 1 января будет согласован проект по доступу тех же казахов в эти трубы? Да никогда в жизни. Так это и происходит. Идет затягивание процесса. Фактически нас обманули. Но давайте подождем до 1 января и посмотрим, что произойдет. Это очень тяжелый процесс. Боюсь, что кому-то это не надо", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время, по словам белорусского лидера, в случае, если Таможенный союз будет базироваться на мировых классических принципах, в частности на принципе отсутствия любых барьеров в торговле, это интеграционное образование может быть эффективным для всех его сторон. "170 миллионов человек - рынок. Никаких барьеров и препятствий в торговле. Мы не боимся, что нас задушит Россия. Не боимся, что она придет на наш рынок. Абсолютно. Но и Россия не должна препятствовать нашему движению ни в Казахстан, ни к себе. Это и есть Таможенный союз. Но пока Россия блокирует поставки нашей продукции... Вы же помните это: и "сахарная война", и "молочная война". И главный там идеолог и торговый представитель – ОНИЩЕНКО (главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО – УНИАН). Он главный специалист и по молдавским винам, и грузинскому "Боржоми", и по нашему мясу и молоку, сахару", - отметил А.ЛУКАШЕНКО.