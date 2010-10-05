Янукович: Вызовы сегодняшнего дня побуждают нас к дальнейшим изменениям Конституции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости внесения изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на Всеукраинском собрании юристов, которое состоялось сегодня в Киеве.

Он в который раз положительно оценил решение Конституционного Суда, которым возобновлено действие Основного Закона от 1996 года, и отметил неотложное, обязательное требование и необходимость выполнить это решение.

«Вызовы сегодняшнего дня побуждают нас к дальнейшим редакционным изменениям Конституции, чтобы она стала тем маяком, который освещает путь к нашей цели: интеграции Украины в европейское содружество», - подчеркнул, в частности, Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что уже неоднократно заявлял о необходимости «реформирования Конституции».

«Сейчас наступило время начать этот процесс», - заявил он.

По словам Президента, он рассматривает решение КС как «катализатор, который поможет привлечь общество к широкому диалогу относительно включения лучших норм в нашу Конституцию».

«Эта работа – наш долг и обязательство перед украинским народом. Мы не создаем этот документ под давлением текущей политической конъюнктуры или в угоду какой-либо политической силе», - сказал глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «результатом конституционной реформы должен стать документ, подвластный времени, который будет защищать права всех украинцев и обеспечит механизм преобразования нашего государства в по-настоящему демократическое общество, в западном смысле этого слова».

«Основной Закон должен обеспечить эффективную систему государственного управления, что сделает невозможным возвращение беспорядка и нестабильности последних пяти лет», - также выразил убеждение Президент Украины.

При этом он отметил, что конституционный процесс не может быть политизированным, а наоборот - должен объединить все слои украинского общества.

При этом Президент высказал мнение, что к процессу внесения изменений в Конституцию следует привлечь и западных экспертов.

«Этот процесс должен быть публичным и открытым, чтобы весь украинский народ понимал, какие изменения мы предлагаем внести в конечный документ», - сказал глава государства.