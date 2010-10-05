Госфинуслуг будет штрафовать страховщиков
Которые не дают клиентам полной информации об условиях предоставления услуг
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг намерена штрафовать страховщиков, которые не дают клиентам полной информации об условиях предоставления финансовых услуг, а также те страховые компании, которые препятствуют должностным лицам комиссии в выполнении ими своих обязанностей.
Об этом говорится в проекте распоряжения Госфинуслуг «О согласовании проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», размещенном на сайте Госфинуслуг.
В частности, статьи 41 и 43 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» предлагается дополнить положениями, устанавливающими ответственность за непредоставление потребителю финансовых услуг необходимой доступной, достоверной и своевременной информации об условиях предоставления финансовых услуг, а также за создание препятствий для исполнения должностными лицами Госфинуслуг возложенных на них обязанностей.
Планируется, что размер штрафа составит соответственно 200 и 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.