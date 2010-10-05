Лукашенко считает нецелесообразным решение России о развитии ЧФ в Крыму

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает нецелесообразным решение России о развитии Черноморского флота в Крыму.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для российских журналистов, стенограмма которой размещена на официальном сайте Президента Беларуси.

"Помните, вы подписали соглашение о Черноморском флоте? Не знаю, надо он там вам, не надо... Против кого вы там собираетесь воевать? Кому противодействовать? Развивали бы, может, флот на Тихом океане, в Атлантике... А в Черном море? Господь с вами, подписали. Столько радости! И тут же упрек. А смотрите, белорусы, как надо договариваться", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси напомнил, что на территории Беларуси на бесплатной основе существует две белорусско-российские военные базы. "Я МЕДВЕДЕВУ напомнил: ты же главнокомандующий. Ты должен знать, что у тебя здесь две мощные базы, которые каждый час, каждый день работают. Одна из них о раннем предупреждении о ракетном нападении в Брестской области. Вторая, которая ведет в Атлантике все ваши подводные лодки, в том числе ядерные, осуществляет связь. Сколько вы платите нам? Ноль! А там сколько заплатили? 40 млрд. долларов? Мы не просим у вас денег. Мы хотим, чтобы к нам по-человечески относились. А в экономике человеческие отношения - когда субъекты хозяйствования работают. На рынке общем конкурируют, а на внешних рынках как союзники и партнеры вместе продвигают свою продукцию", - добавил он.