МВД закупит почти 750 единиц автомобильной техники на 65 млн. грн.

Министерство внутренних дел Украины по итогам ряда проведенных тендеров закупит легковые и коммерческие автомобили специального назначения, а также автобусы (749 единиц) на 65 млн. 408,338 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщениях министерства, опубликованных в «Вестнике государственных закупок» №40 (428) от 4 октября.

Согласно публикациям, в частности, победителями тендера на поставку 478 единиц автомобилей ВАЗ-2107 признаны ООО «Украинский автомобильный холдинг» (входит в корпорацию «Богдан») и филиал «Автоцентр на Теремках» корпорации «УкрАВТО».

Оба победителя поставят в адрес МВД по 239 автомобилей ВАЗ-2107, при этом суммы договоров, заключенных 15 сентября, составляют 11,938 млн. грн. каждый.

Кроме того, Автосервисный филиал «Блиц Авто» (Киев, входит в «УкрАВТО») поставит МВД 141 автомобиль Lanos. Сумма договора, заключенного 10 сентября, составляет более 11,7 млн. грн.

Вместе с тем, победителем тендера на поставку министерству 12 спецавтомобилей Toyota Camry признано ООО «ВиДи Автострада» (входит в «ВиДи Груп»), сумма договора с которой составила 5,315 млн. грн.

ООО «Украинский автомобильный холдинг» также поставит в адрес МВД 15 микроавтобусов спецназначения Hyundai Н1 на 3,9 млн. грн. (договор заключен 10 сентября), а Торговый дом «Автоцентр Харьков» (Харьковская обл., входит в Группу компаний «АИС») – 46 микроавтобусов ГАЗ-322132 на 6,47 млн. грн., 19 автомобилей Ssang Yong Actyon на 3,937 млн. грн., 10 автобусов ПАЗ-32053 на 2,3 млн. грн. и один автомобиль медпомощи на базе ГАЗ-32214 на 0,158 млн. грн.

Министерство также признало победителем конкурса на поставку одного ассенизационного автомобиля на базе ГАЗ-3309 на сумму 0,193 млн. грн. ООО «Спецкомтехника» (Киев).

Также МВД признало победителем тендера ООО «Автомобильный завод «АнтоРус» (Херсон) на поставку 25 автобусов "Антон-3250" и одного автобуса "Богдан А-092" на общую сумму 7,56 млн. грн.