Курс НБУ на 6 октября

Официальный курс НБУ на 6.10.10 100 USD – 790.9900 (5 октября – 790.9900) 100 EUR – 1089.9842 (5 октября – 1084.0518) 10 RUR – 2.5989 (5 октября– 2.5938) Учетные курсы банковских металлов на 6.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-104865.50 (5 октября-104094.28) 961 XAG 10 Серебро-1759.16 (5 октября-1742.55) 962 XPT 10 Платина-132965.42 (5 октября-131937.13) 964 XPD 10 Палладий-44770.03 (5 октября-44770.03)

Официальный курс НБУ на 6.10.10 100 USD – 790.9900 (5 октября – 790.9900) 100 EUR – 1089.9842 (5 октября – 1084.0518) 10 RUR – 2.5989 (5 октября– 2.5938) Учетные курсы банковских металлов на 6.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-104865.50 (5 октября-104094.28) 961 XAG 10 Серебро-1759.16 (5 октября-1742.55) 962 XPT 10 Платина-132965.42 (5 октября-131937.13) 964 XPD 10 Палладий-44770.03 (5 октября-44770.03)

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