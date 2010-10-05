ГЛАВНОЕ на 5 октября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Финансы

Украине для модернизации экономики за 10 лет необходимо потратить 1 трлн. долл.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с главой парламента Эстонии Эне ЭРГМА.

«Нам нужно порядка 1 триллиона долларов на ближайшие 10 лет, чтобы модернизировать ту экономику, которая у нас есть сейчас», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал надежду, что эстонские инвесторы проявят интерес к работе в Украине.

***

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 242 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале. Закон предусматривает, что на период подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине банки имеют право открывать счета УЕФА для осуществления до 30 ноября 2012 года операций по продаже билетов и услуг, конвертации валюты, перевода средств на счета за пределы Украины, осуществления добровольных взносов и финансирования операционных расходов в Украине. Закон вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает действие 30 ноября 2012 года. Национальному банку Украины поручено в месячный срок со дня опубликования этого закона привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями этого закона. ***

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг намерена штрафовать страховщиков, которые не дают клиентам полной информации об условиях предоставления финансовых услуг, а также те страховые компании, которые препятствуют должностным лицам комиссии в выполнении ими своих обязанностей.

Об этом говорится в проекте распоряжения Госфинуслуг «О согласовании проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», размещенном на сайте Госфинуслуг.

В частности, статьи 41 и 43 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» предлагается дополнить положениями, устанавливающими ответственность за непредоставление потребителю финансовых услуг необходимой доступной, достоверной и своевременной информации об условиях предоставления финансовых услуг, а также за создание препятствий для исполнения должностными лицами Госфинуслуг возложенных на них обязанностей.

Планируется, что размер штрафа составит соответственно 200 и 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9410/7,9495, к 12:00 цены выросли до 7,9470/7,9525. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9430/7,9485 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2608/0,2612, к 12:00 цены поднялись до 0,2617/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2616/0,2618. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3320 (-0,1831).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3689/1,3691, а к 14:40 выросли до 1,3767/1,3769. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8655/10,8790, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9430/10,9510. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 10,9335/10,9475. Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости внесения изменений в Конституцию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на Всеукраинском собрании юристов, которое состоялось сегодня в Киеве. Он в который раз положительно оценил решение Конституционного Суда, которым возобновлено действие Основного Закона от 1996 года, и отметил неотложное, обязательное требование и необходимость выполнить это решение. «Вызовы сегодняшнего дня побуждают нас к дальнейшим редакционным изменениям Конституции, чтобы она стала тем маяком, который освещает путь к нашей цели: интеграции Украины в европейское содружество», - подчеркнул, в частности, Президент. При этом В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что уже неоднократно заявлял о необходимости «реформирования Конституции». «Сейчас наступило время начать этот процесс», - заявил он. По словам Президента, он рассматривает решение КС как «катализатор, который поможет привлечь общество к широкому диалогу относительно включения лучших норм в нашу Конституцию». «Эта работа – наш долг и обязательство перед украинским народом. Мы не создаем этот документ под давлением текущей политической конъюнктуры или в угоду какой-либо политической силе», - сказал глава государства. По словам В.ЯНУКОВИЧА, «результатом конституционной реформы должен стать документ, подвластный времени, который будет защищать права всех украинцев и обеспечит механизм преобразования нашего государства в по-настоящему демократическое общество, в западном смысле этого слова». «Основной Закон должен обеспечить эффективную систему государственного управления, что сделает невозможным возвращение беспорядка и нестабильности последних пяти лет», - также выразил убеждение Президент Украины. При этом он отметил, что конституционный процесс не может быть политизированным, а наоборот - должен объединить все слои украинского общества. При этом Президент высказал мнение, что к процессу внесения изменений в Конституцию следует привлечь и западных экспертов. «Этот процесс должен быть публичным и открытым, чтобы весь украинский народ понимал, какие изменения мы предлагаем внести в конечный документ», - сказал глава государства.

Международные отношения

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Россия блокирует эффективное развитие постсоветстких интеграционных структур и ущемляет экономические интересы своих партнеров.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для российских журналистов, стенограмма которой размещена на официальном сайте Президента Беларуси.

"Экономика Казахстана и России разительно отличается от белорусской. Казахстан захлебывается от энергоносителей. Россия захлебнулась от них. У нас их нет. Мы очень зависимы от Казахстана и России. У нас разные экономики. У нас высокие технологии. Но мы, естественно, зависим от сырья. И для нас очень важно было, как себя наши партнеры поведут в этом направлении. Я опасался год или больше тому назад, когда мы шли на Таможенный союз, именно этого и публично об этом сказал Правительству. Оказалось, что то, чего я опасался, и произошло", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с созданием Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Президент Беларуси также обратил внимание на тот факт, что Россия в одностороннем порядке вышла из ряда экономических соглашений Союзного государства. "Нам повысили 5 раз подряд цены на природный газ, выйдя из соответствующего договора. Россия вышла из этого договора. Кто бы мог подумать, что в Союзном государстве Россия выйдет из договора о равных условиях для функционирования субъектов хозяйствования. То есть поставили в неравные условия наши предприятия. Какой же это Союз? Но мы и это стерпели. Затем нам ввели пошлину на нефть. Затем - на светлые нефтепродукты: солярку, бензин, керосин и так далее. Короче, поступили, как с самым злейшим врагом России", - считает он.

"Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняшний день от Таможенного союза. Нам сказали так: вот это Таможенный союз, мы подписали документы, но когда ЕЭП создадим (Единое экономическое пространство), - не будет ни пошлин, ни того, ни сего. И мы будем стремиться, чтобы с 1 января 2011 года это произошло. А равный доступ к трубопроводам? В России не все субъекты хозяйствования имеют к ним доступ. Допустим, к газовой трубе. Там монополист один, вы знаете. И нас хотят убедить в том, что до 1 января будет согласован проект по доступу тех же казахов в эти трубы? Да никогда в жизни. Так это и происходит. Идет затягивание процесса. Фактически нас обманули. Но давайте подождем до 1 января и посмотрим, что произойдет. Это очень тяжелый процесс. Боюсь, что кому-то это не надо", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время, по словам белорусского лидера, в случае, если Таможенный союз будет базироваться на мировых классических принципах, в частности на принципе отсутствия любых барьеров в торговле, это интеграционное образование может быть эффективным для всех его сторон. "170 миллионов человек - рынок. Никаких барьеров и препятствий в торговле. Мы не боимся, что нас задушит Россия. Не боимся, что она придет на наш рынок. Абсолютно. Но и Россия не должна препятствовать нашему движению ни в Казахстан, ни к себе. Это и есть Таможенный союз. Но пока Россия блокирует поставки нашей продукции... Вы же помните это: и "сахарная война", и "молочная война". И главный там идеолог и торговый представитель – ОНИЩЕНКО (главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО – УНИАН). Он главный специалист и по молдавским винам, и грузинскому "Боржоми", и по нашему мясу и молоку, сахару", - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

***

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что Беларусь ведет переговоры с Украиной о строительстве на Черном море терминалов для приема сжиженного газа.

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для российских журналистов, стенограмма которой размещена на официальном сайте Президента Беларуси.

"Вы, наверное, знаете, что "Газпром" уже лидирующие позиции потерял. Сегодня и мы прямо заявляем, что ведем переговоры о строительстве на Балтике или на Черном море в Украине терминалов для приема сжиженного газа. Понимаете, опять же безмозглость. Нас пугают: "Северный поток", "Южный поток", откажемся от транзита через Беларусь. Не надо! Говорят, закроем под Смоленском задвижку. Закрывайте! Но мы в освободившиеся трубы заведем разжиженный на Балтике газ. 300 млн. долларов стоит завод, и запускаем газ в эти трубы. А они куда идут? В Польшу, Германию, Чехию и дальше. И если здесь будет 150 долларов, а "Газпром" за 220 предлагает, ясно, на кого будут работать эти трубы. Хотя бы об этом подумали элементарно. То же самое и по нефти", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси отметил, что российское ОАО "Газпром" теряет первенство на газовом рынке Европы.

"Газпром" сегодня "шлепнулся" в Европе. Катар и Норвегия захватили первенство в поставках газа. Сжижают, разжижают, продавая по 167 долларов на спотовых рынках. А нам из России обещают уже по 210. Кому нужен ваш газ там? Так это "втупую" идет потеря рынка. Что, завтра Россия пустит казахстанский газ в свою трубу? Без этого не будет ЕЭП. А сегодня идет волокита. И мы пока как сторонние наблюдатели в этом. Потому что ждем, когда договорится Россия с Казахстаном. Нам это будет выгодно. Мы - транзитная страна. Через нас идут трубы. Пожалуйста, пользуйтесь. Скоро вы многое почувствуете. Это пока вам центральные СМИ талдычат, что вы решаете все проблемы. Что у вас их нет. Хотя, как люди сведущие, вы, наверное, знаете, что "Газпром" уже лидирующие позиции потерял", - считает он.

ТЭК



Департамент по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики прогнозирует, что стоимость импортируемого российского газа для Украины в 2011 году составит 245-270 долл. за 1 тыс. кубометров.

Об этом сказано в письме департамента на имя министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, при расчете прогнозных показателей департамент учитывал сохранение на 2011 год скидки, предусмотренной контрактными документами.

«На основе прогнозных цен на нефть и квартальных объемов закупки газа среднегодовая цена импортируемого газа на границе Украина – Россия по контрактным условиям по состоянию на 28 августа и с учетом сохранения в 2011 году скидки к цене газа, вероятно, будет находиться в диапазоне 245-270 долл. за 1 тыс. куб. м», – сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября т.г. заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.

21 апреля т.г. в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа т.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа т.г. он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

Ранее украинский вице-премьер Сергей ТИГИПКО отмечал, что Киев устроила бы цена на российское топливо в 240-260 долларов, поскольку в таком случае внутренние цены на газ для украинцев можно было бы не повышать. Тем не менее, несмотря на скидку, предоставленную Россией, с 1 августа 2010 года тарифы на природный газ для потребителей внутри Украины были повышены на 50%. Кроме того, аналогичное повышение будет проведено в апреле 2011 года. С.ТИГИПКО объяснил повышение внутренних цен на газ требованиями МВФ.

***

Стоимость реализации проектов, связанных с переводом объектов ГСП «Чернобыльская АЭС» в экологически безопасную систему, оценивается Украиной в 1,55 млрд. евро.

Такая оптимизированная оценка стоимости проектов на ЧАЭС была представлена украинской стороной на Ассамблее доноров 28 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА.

Согласно сообщению, корректировка стоимости проектов, включающих в том числе и строительство нового безопасного конфаймента (НБК) над объектом «Укрытие», требует дополнительных взносов стран-доноров в Чернобыльский фонд «Укрытие» около 550-600 млн. евро.

Кроме того, на сегодняшний день дефицит средств на Счету ядерной безопасности на построение хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) составляет около 130-140 млн. евро.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе сегодняшней встречи А. КЛЮЕВА и вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хорста РАЙХЕНБАХА в рамках совместного комитета «Украина – ЕБРР» стороны договорились активизировать усилия по сбору дополнительных средств в Чернобыльский фонд «Укрытие» и Счет ядерной безопасности. Кроме того, стороны договорились, что правительство Украины утвердит четкие графики реализации всех проектов на ЧАЭС, которые будут согласованы с банком.

По словам вице-президента ЕБРР, на сегодня есть четкие оценки стоимости всех проектов. Х. РАЙХЕНБАХ выразил уверенность, что они будут утверждены на Ассамблее доноров в качестве основы для дальнейшего сбора средств.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября А. КЛЮЕВ заявил, что окончательная стоимость строительства НБК над объектом «Укрытие» на четвертом энергоблоке ЧАЭС составляет 870 млн. евро. По его словам, увеличение стоимости объекта с 505 млн. долларов в 2004 году до 870 млн. евро произошло в результате повышения требований к его безопасности.

В апреле 2011 года в Киеве планируется собрать всех доноров проекта и провести специальную конференцию по строительству конфайнмента на ЧАЭС.

Справка УНИАН. В настоящее время в Чернобыле строятся хранилище отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2), Новый безопасный конфайнмент (НБК) над объектом «Укрытие» и завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО).

22 июня т.г. министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ сказал, что надеется, что за пять лет на площадке Чернобыльской АЭС удастся построить все запланированные объекты.

17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту составит 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

Агро



Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулирования производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 235 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что импорт и экспорт спирта коньячного и плодового будет осуществляться при наличии соответствующих лицензий субъектами хозяйствования, которые обеспечены дубовой тарой или нержавеющими или эмалированными емкостями с дубовой клепкой для выдержки спирта коньячного и плодового, квалифицированными специалистами и собственными производственными мощностями по производству спирта коньячного и плодового, коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии и имеют лицензии на производство спирта коньячного и/или плодового.

Оптовая торговля спиртом коньячным и плодовым будет осуществляться субъектом хозяйствования на основании лицензии на производство коньяка и алкогольных напитков по коньячной технологии.

Как предусматривает законопроект, Кабинет министров Украины будет определять порядок ведения реестра указанных субъектов хозяйствования.

Соцполитика



По оперативным данным, в январе-сентябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 137,915 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

За данный период собственные поступления ПФ выросли на 16,2%, или на 11,918 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из государственного бюджета на финансирование пенсионных программ поступило 53,041 млрд. грн., что на 17,492 млрд. грн. больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За счет данных ресурсов обеспечена выплата пенсий и денежной помощи с учетом их повышения более 13,7 млн. пенсионеров. Общая сумма расходов на пенсионные выплаты и другие запланированные расходы составила 141,69 млрд. грн., что на 19,142 млрд. грн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам пересчета минимального размера пенсии с начала года средний размер пенсии увеличился с 1,033 грн. (на 1 января 2010 года) до 1,104 грн. (на 1 июля 2010 года).

С 1 августа переначислены пенсии 172 тыс. пенсионеров из числа инвалидов войны и участников боевых действий. Сумма дополнительных средств на выплату пересчитанных пенсий составила более 10,8 млн. грн.

С 1 октября в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 723 грн. пересчитаны пенсии более 12,8 млн. пенсионерам. Сумма дополнительных расходов составила более 142,5 млн. грн.

***



Оппозиция настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой законопроекта о введении моратория на повышение цен на основные продукты питания.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, соответствующий законопроект, автором которого является член фракции «БЮТ-Батьківщина» Ольга БОДНАР, уже зарегистрирован, и по настоянию фракции будет вноситься на рассмотрение Верховной Рады в среду, в день оппозиции.

А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что сегодня средства массовой информации сообщили об очередном повышении цен на хлеб.

По его словам, повышение цен на основные продукты питания является результатом антинародной политики правительства Николая АЗАРОВА, который не принимает никаких мер для регулирования цен на продукты питания.

А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что мораторий на повышение цен на такие продукты питания, как хлеб, молоко, крупы, масло обещал кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Вместо этого сейчас мы являемся свидетелями того, что цены растут на самые социально значимые продукты, что больше всего бьет по пенсионерам, инвалидам, бюджетникам и другим категориям малообеспеченным», - отметил он.

«Если пенсия растет на какие-то жалкие копейки, то цена на продукты растет в разы, и таким образом власть выталкивает свой народ за черту выживания», - добавил народный депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ также отметил, что за последние месяцы в Украине наблюдается постоянный рост цен на продукты питания, в частности, на 80% выросли цены на овощи, вдвое подорожали яйца. Также ожидается рост на 30% цен на мясомолочную продукцию.



Туризм



Глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ отмечает увеличение количества отдыхающих в Украине в январе-сентябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Как отметил А.ПАХЛЯ, по оперативным данным, в январе-сентябре 2010 года туристические компании предоставили свои услуги почти 916 тыс. отдыхающих, что на 14% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

В частности, средний показатель заполняемости крымских санаториев и пансионатов составил 64,5%. Всего в Крыму по состоянию на 5 октября отдохнуло почти 5,3 млн. человек, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В Черновицкой области в январе-июне т.г. туроператоры предоставили свои услуги 15,682 тыс. человек (на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в Ивано-Франковской – 666 тыс. человек (на 20% больше), во Львовской – более 70 тыс. туристов (на 15% больше).

Одной из особенностей летнего туристического сезона 2010 года А.ПАХЛЯ называл то, что цены существенно не изменялись.

В летний туристический сезон-2010 заполняемость пансионатов и санаториев составляла от 50 до 80%. В Крыму данный показатель достигал 82%, в Карпатах – 70%, в областях – 40-50%.

В первом полугодии 2010 года туристические предприятия предоставили услуги 1,6 млн. туристам.

«Количество экскурсантов, обслуженных субъектами туристической деятельности, в течение первого полугодия текущего года составило 1,1 млн. человек, что на 32% больше по сравнению с первым полугодием 2009 года», – сказал А.ПАХЛЯ.

В первом полугодии 2010 года субъекты туристической деятельности предоставили услуги на сумму 3,4 млрд. грн., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туристические предприятия за 6 месяцев т.г. перечислили в бюджет 100,5 млн. грн., что на 17% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

В январе-июне текущего года туроператоры Киева предоставили услуги 840,17 тыс. туристов, что на 33% больше, чем за 6 месяцев 2009 года, экскурсионные услуги предоставлены 26,7 тыс. человек (на 6% меньше).

(УНИАН)