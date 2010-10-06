Анонс на 6 октября

* Визит Азарова в Финляндию

* Состоится заседание Согласительной рабочей группы Украинского союза промышленников и предпринимателей, Объединения организации работодателей Украины и Государственной налоговой администрации Украины. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах и председатель ГНАУ Александр Папаика. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся текущей ситуации с возмещением НДС отечественным субъектам ведения хозяйства; критерии для автоматического возмещения НДС и другие проблемные вопросе в отрасли налогообложения и ценообразования.



* Состоится церемония торжественного открытия Международного туристического салона «Украина’2010» Организаторы: Министерство культуры и туризма Украины, Государственная служба туризма и курортов, КГГА, Ассоциация санаториев и курортов Украины, Украинская выставочная компания "АВТОЭКСПО".



* Брифинг по случаю открытия Международного туристического салона «УКРАЇНА`2010».



* Накануне Всемирного дня действий за достойный труд Федерация профсоюзов Украины проведет брифинг на тему: «Куда делись 1,5 миллиарда зарплатных долгов?». Вопросы: Полтора миллиарда дармового кредита работодателям - за счет обворовывания работников? Как долго конституционное право на своевременное получение вознаграждения за труд для трудящихся останется декларацией? Сколько еще вытерпит учитель или врач на зарплате в 907 грн.? Какой же будет минимальная зарплата в 2011 году? Что оставит от зарплаты новый Налоговый кодекс?

* Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: О проекте Налогового кодекса Украины; Проект Закона о подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу "единого окна" (второе чтение); О ходе подготовки ко второму чтению проекта Закона об индустриальных (промышленных) парках и др.

* В рамках V Международной Туристической выставки «Украинский туристический форум 2010 осень состоится круглый стол на тему: «Перспективы внедрения европейских механизмов защиты прав потребителей туристических услуг в Украине». Участники: Мирослав Бойчин, председатель правления ЗАО «Европейское туристическое страхование», Елена Шаповалова, и.о.президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ), директор «Агентства «Пан Укрейн», Иосиф Андрик, и.о. вице-президента АЛТУ, Борис Зелинский, директор группы компаний «Кандагар», Владимир Щупак, директор туроператора «TUI Украина», Владимир Шевченко, директор по туризму «Агентства «Пан Укрейн» и др.

* 17-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция по итогам визита министра туризма Израиля Стаса Мисежникова в Украину. Участники: министр туризма Израиля Стас Мисежников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Зина Калай-Клайтман. Визит министра туризма Израиля Стаса Мисежникова в Украину проходит 6-7 октября. В программе визита: открытие израильского стенда на 17-ом международном туристическом салоне «Украина 2010»; встреча с министром туризма Украины Михаилом Кулиняком. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98