Эстония поддерживает организацию свободной торговли между Украиной и ЕС без изъятий и ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после проведения двусторонней встречи.

«Мы заинтересованы в том, чтобы свободная торговля выходила и за рамки Европейского Союза, то есть в том, чтобы между странами ЕС и Украиной не было бы ограничений в свободной торговле», - сказал Андрус Ансипа.

Также он подчеркнул, что Эстония выступает за свободное перемещение граждан между странами.

В свою очередь премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ поблагодарил эстонского коллегу за поддержку. «Я благодарен премьер-министру за то, что он поддержал Украину в очень важных для нас вопросах, таких как соглашение об Ассоциации, о свободной торговле, о безвизовом обмене между странами ЕС и Украины. «Для нас поддержка Эстонии, как члена Европейского Союза, очень важна», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. Он пригласил премьер-министра Эстонии посетить Украину.

Вместе с этим, отметил Андрус Ансипа, в течение 10 лет премьер-министр Эстонии не посещал Украину, последний визит состоялся в 2007 году. Сегодняшний визит премьер-министра Украины в Эстонию произошел после 14-летнего перерыва. Однако столь редкие встречи, отметил премьер Эстонии, все же позволяют развивать двустороннее сотрудничество.