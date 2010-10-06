Денежный приз нобелевских лауреатов-2010 будет рекордно мал

Лауреаты Нобелевской премии-2010 получат рекордно маленькое денежное вознаграждение с 1999 года, пишет газета Financial Times. Причиной этому послужил затяжной финансовый кризис, в результате которого финансирование Нобелевского фонда было значительно сокращено. Только в 2008 году фонд потерял 22,3% капитала, сообщает Газета.Ru.

По данным издания, сумма денежного приза нобелевских лауреатов, объявленных на этой неделе, составит $1,5 млн.

Как сообщалось ранее, Лауреатом Нобелевской премии 2010 года в области физиологии и медицины стал британский ученый Роберт Эдвардс, который создал первого в мире «ребенка из пробирки». Подданные Нидерландов Андрей Гейм и Великобритании Константин Новоселов, у которого есть и российское гражданство, стали лауреатами Нобелевской премии по физике 2010 года за создание уникального углеродного материала — графена.