Азаров начинает сегодня двухдневный визит в Финляндию

Экономика, энергетика, отношения Украины и ЕС - таковы основные темы переговоров, которые проведет премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе начинающегося сегодня двухдневного визита в Финляндию.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе финляндского правительства, "в ходе визита премьер-министр Украины встретится с президентом и премьер-министром Финляндии, с которыми обсудит вопросы двусторонних и международных отношений, экономическое положение обеих стран, энергетическую политику" и другие темы. Программой визита предусмотрены встречи с главой МИД, спикером парламента Финляндии, другими представителями руководства страны.

Большое внимание в ходе визита Н.Азарова будет уделено вопросам экономики. "В Хельсинки украинский премьер-министр встретится с представителями финских деловых кругов, входящих в крупнейшее бизнес-объединение - Национальный Союз промышленников, а также посетит офис телекоммуникационного концерна Nokia", - сказал собеседник агентства.

В МИД Финляндии отмечают, что "двусторонний товарооборот существенно вырос в последние годы: годовой объем финляндского экспорта на Украину вырос по разным позициям на 25-46 проц, причем объем экспортных операций в 19 раз превышает импортные". "Украина оценивается финским бизнесом как один из наиболее интересных растущих рынков", - указывают во внешнеполитическом ведомстве Финляндии.