«Фокстрот» открывает супермаркет в Житомире

Компания «Фокстрот. Техника для дома» 7-10 октября торжественно откроет супермаркет в Житомире. Новый объект расположился на территории ТРЦ «Глобал» по ул. Киевская, 77.

В дни праздничного открытия потребителей ожидают скидки до -45% на технику, супернизкие цены на специальные товарные предложения, а также 0%-кредит без справки о доходах сроком на 3, 5 и 10 месяцев.

Акционные товары:

LCD-телевизор TOSHIBA 32`` - 2699 грн.

Нетбук Acer – 2199 грн.

Ноутбук Asus – 2888 грн.

Стиральная машина Delfa на 1000 об/мин – 1599 грн.

Пылесос Samsung – 299 грн.

Микроволновая печь Delfa – 399 грн.

Электрочайник Delfa – 69 грн.

И много другой техники по самым выгодным ценам!

Время работы магазина: с 10:00 до 22:00

Телефон Горячей линии: 0 800 500 153

www.foxtrot.com.ua

Справка. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером рынка Украины и Молдовы по розничной продаже бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20% в Украине, и более 15% в Молдове. Состоянием на 1 октября 2010 года компания насчитывает 197 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» и 38 гипермаркетов «FoxMart». Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины; общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. С сентября 2010 г. компания «Фокстрот. Техника для дома» является членом «Euronics» - самой большой закупочной группы бытовой электроники, представленной в 30 европейских государствах.