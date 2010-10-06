Главное за 6 октября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали решение депутатов парламента отклонить проект постановления о предотвращении повышения тарифов ЖКУ, отказ Рады ввести мораторий на экспорт зерна, сообщение о том, что россияне опротестовали решение суда по «Лугансктепловозу»...

Соцполитика

Газ и электроэнергия для населения подрожают

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О первоочередных мерах по предотвращению повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

“За” проголосовали лишь 50 (при необходимых 226 – УНИАН) из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось запретить повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные природный газ и электроэнергию.

Данным проектом также предусматривалось, что услуги ЖКХ, газ и электроэнергия должны оплачиваться по тарифам и ценам, установленным по состоянию на 1 августа 2010 года.

Кабмин распорядился безотлагательно начать отопительный сезон

Учитывая резкое уменьшение температуры, Кабинет министров распорядился безотлагательно начать в Украине отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, соответствующее поручение он дал 5 октября.

Председателю Совета министров Автономной республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также Минжилкоммунхозу, Минтопэнерго, Минрегионстрою, Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и НАК «Нафтогаз Украины», а также другим руководителям центральных органов исполнительной власти поручается начать отопительный сезон в жилищном фонде и, в первую очередь, на объектах социальной сферы – в детских садах, школах и заведениях здравоохранения, и обеспечить его стабильное прохождение.

Международное сотрудничество

Азаров начинает сегодня двухдневный визит в Финляндию

Экономика, энергетика, отношения Украины и ЕС - таковы основные темы переговоров, которые проведет премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе начинающегося сегодня двухдневного визита в Финляндию.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе финляндского правительства, "в ходе визита премьер-министр Украины встретится с президентом и премьер-министром Финляндии, с которыми обсудит вопросы двусторонних и международных отношений, экономическое положение обеих стран, энергетическую политику" и другие темы. Программой визита предусмотрены встречи с главой МИД, спикером парламента Финляндии, другими представителями руководства страны.

Большое внимание в ходе визита Н.Азарова будет уделено вопросам экономики. "В Хельсинки украинский премьер-министр встретится с представителями финских деловых кругов, входящих в крупнейшее бизнес-объединение - Национальный Союз промышленников, а также посетит офис телекоммуникационного концерна Nokia", - сказал собеседник агентства.

В МИД Финляндии отмечают, что "двусторонний товарооборот существенно вырос в последние годы: годовой объем финляндского экспорта на Украину вырос по разным позициям на 25-46 проц, причем объем экспортных операций в 19 раз превышает импортные". "Украина оценивается финским бизнесом как один из наиболее интересных растущих рынков", - указывают во внешнеполитическом ведомстве Финляндии.

Украина и Эстония заключили Соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

Украина и Эстонская Республика заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере социального обеспечения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, от украинской стороны документ подписал министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА, от эстонской – министр социальных дел Ханну ПЕВКУР. Подписание состоялось в рамках официального визита премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Эстонскую Республику.

По словам В.НАДРАГИ, соглашением предусмотрено упорядочение нормативной базы и улучшение механизма получения пенсий и социальный выплат, положения соглашения необходимо реализовать в связи с изменениями законодательных баз двух стран.

Министр труда и социальной политики Украины подчеркнул, что, согласно документу, граждане Украины и Эстонии смогут получать пенсии и социальные выплаты после обращения в соответствующие органы и регистрации в них. По словам В.НАДРАГИ, в соглашении отмечается, что граждане смогут обращаться в органы социального обеспечения по месту своего жительства в Украине или Эстонии.

Экономика

Госдолг в августе вырос до 48,3 млрд. долл.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины за январь-август текущего года увеличился на 21,3%, в том числе в августе - на 5,4%, или на 2,47 млрд. долл., - до 48,304 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, существенный рост госдолга в августе объясняется выпуском НДС-облигаций на 16,4 млрд. грн.

На конец августа т.г. 26,34% госдолга Украины были номинированы в долларах США, 3,95% - в евро, 29,86% - в специальных правах заимствований, 38,72% - в украинской гривне, 1,12% - японской иене.

ТЭК

Минтопэнерго: стоимость импортной нефти в 2011 г. составит 75-85 долл. за тонну

Департамент по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики прогнозирует, что стоимость импортированной в Украину нефти в 2011 году составит 75-85 долл. за тонну.

Об этом сказано в письме департамента на имя министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, стоимость нефти украинских месторождений в 2011 году прогнозируется на уровне 5000 грн. за тонну.

Кроме того, по предварительным расчетам, прогнозируемая в 2011 году стоимость бензина составит 955 грн. за тонну, дизельного топлива - 7800 грн. за тонну, мазута - 4500 грн. за тонну.

Росатом: ТВЭЛ будет поставлять топливо на блоки украинские АЭС до конца их эксплуатации

Долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для энергоблоков украинских атомных электростанций, подписанный НАЭК "Энергоатом" и ОАО "ТВЭЛ" (Российская Федерация), будет действовать до конца срока эксплуатации украинских АЭС.

Об этом заявил глава "Росатома" Сергей КИРИЕНКО в ходе заседании президиума правительства РФ, стенограмма которого размещена на официальном правительственном портале России.

«Принципиально важно, что этот контракт уже не на 10 лет, как предыдущий, а до конца срока эксплуатации действующих украинских энергоблоков. Это означает, что какие-то из них будут эксплуатироваться ещё 20-25 лет, какие-то - 30 и 35 лет. Это означает, что до конца срока эксплуатации этих блоков на них будет поставляться российское топливо», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он также сообщил, что, согласно достигнутым договоренностям с украинской стороной по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, при дальнейшем совместном производстве ТВС (тепловыделяющих сборок) услуги по обогащению урана для завода будут предоставляться исключительно российскими предприятиями.

«И мы, как и договаривались, сооружаем на Украине завод по фабрикации, то есть по финальной стадии производства топлива, которое у нас будет совместным (пополам с украинской стороной), но при этом в этот контракт жёстко записаны обязательства, что все услуги по обогащению урана будут поставляться российскими предприятиями», - сказал С.КИРИЕНКО.

Глава «Росатома» дал понять, что вступление в силу долгосрочного контракта на поставку ЯТ, подписанного в июне, увязывалось с итогами конкурса по отбору Украиной партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

«С учётом того, что сейчас была обеспечена открытая конкурентная процедура (конкурса по отбору партнера по строительству завода по фабрикации - УНИАН), три месяца проходил тендер, российская компания «ТВЭЛ» признана победителем (она дала лучшие условия, чем компания «Вестингауз») и соответствующее решение одобрено Кабинетом министров Украины. Это значит, что вступает в силу наш долгосрочный контракт на поставку топлива на украинский рынок», - сказал С.КИРИЕНКО.

“Киевэнергохолдинг” возвращено киевской общине – КГГА

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что АО “Киевэнергохолдинг” возвращено киевской общине.

Об этом идет речь в заявлении КГГА относительно АО «Киевэнергохолдинг», распространенном пресс-службой столичной мэрии.

“Собрание акционеров АО “Киевэнергохолдинг”, инициированное Киевским городским советом, состоялось, несмотря на саботаж со стороны регистратора. Все вопросы повестки дня проголосованы положительно”, - информируют в мэрии.

Власть города сообщает, что территориальная община столицы владеет 61% акций акционерного общества.

“Путем избрания нового руководящего органа АО «Киевэнергохолдинг» киевская община получила оперативное управление и контроль над акционерным обществом”, - говорится в заявлении КГГА.

Промышленность

Россияне опротестовали решение суда по «Лугансктепловозу»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и управляющая компания «Брянский машзавод» подали апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева об отмене результатов конкурса по продаже 76% акций «Лугансктепловоза».

Об этом сообщил УНИАН источник, близкий к правительству.

Как отметил источник, «Брянский машзавод» подал апелляцию на судебное решение 1 октября, Фонд госимущества – вчера, 5 октября.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева ранее удовлетворил иск компании "Мантара Холдинг" и признал недействительными сразу несколько решений Фонда госимущества, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный ФГИУ с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Напомним, 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Строительство

Жилье на вторичном рынке Киева в сентябре подешевело на 0,4%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. снизилась на 0,4%, по сравнению с августом т.г., - до 2238 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с января по сентябрь 2010 года снижение стоимости вторичного жилья составило 7,6%, а с сентября 2009 года снижение составило 8,6%.

Специалисты портала отметили, что в сентябре стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,4% - до 2071 долл./кв. м, двухкомнатных - на 0,7% - до 2249 долл./кв. м, стоимость трехкомнатных квартир выросла на 0,4% - до 2255 долл./кв. м, а четырехкомнатные квартиры подешевели на 1,1% - до 2653 долл./кв. м.

По данным аналитиков портала, в структуре предложений жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу, – 45%, на левом берегу – 36% и в центре Киева – 19%.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в сентябре составила 18,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложений «новых» квартир в Киеве на 5,8% ниже средневзвешенной цены августа и составляет 2116 долл./кв.м.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25% (3382 квартиры), 2-комнатные – 33% (4602), 3-комнатные – 34% (4702) и 4-комнатные – 8% (1044).

В отчете проанализировано 13730 квартир на вторичном рынке столицы.

Агро

Парламент отказался установить мораторий на экспорт зерна

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления «Об установлении моратория на экспорт зерна из Украины».

"За" данное решение проголосовали лишь 30 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали «за» - фракция КПУ в полном составе и 3 народных депутата из фракции НУ-НС.

Данным постановлением предусматривалось установить до 1 января 2011 года мораторий на экспорт зерна.

Также парламент не поддержал проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине».

«За» проголосовали лишь 70 (при необходимых 226 голосах – УНИАН) из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривалось, что экспортированию подлежит зерно собственного производства, а также зерно, закуплене экспортерами на внутреннем рынке.

Им также предусматривалось, что закупка на внутреннем рынке зерна, предназначенного для дальнейшего экспорта, осуществляется исключительно путем заключения биржевых контрактов на аккредитованных биржах.