Словакия поддерживает либерализацию визового режима с Украиной - Гашпарович

Президент Словацкой Республики Иван ГАШПАРОВИЧ отмечает, что его государство поддерживает и предпринимает конкретные шаги по либерализации визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ГАШПАРОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Президент Словакии высоко оценил подписанное сегодня в Киеве соглашение между правительствами двух государств об отмене консульских сборов.

«Подписанием этого соглашения мы поддерживаем упрощение, либерализацию визового режима, и воспринимаем это как промежуточный шаг к последующей либерализации и упрощению визового режима между Украиной и Словакией (речь идет о национальных визах Словацкой Республики, но не Шенгенских для граждан Украины – УНИАН)», - заявил Президент Словакии.