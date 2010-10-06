Украина и Словакия договорились об отмене консульского сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по результатам украинско-словацких переговоров, которые состоялись в Киеве в рамках официального визита Президента Словацкой Республики в Украину, стороны подписали два межправительственных документа.

В частности, руководители министерств иностранных дел подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об отмене консульских сборов.

Также был подписан Протокол об изменениях и дополнениях к соглашению между правительствами Украины и Словакии о воздушном сообщении.