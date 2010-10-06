Украина и Словакия договорились об отмене консульского сбора
14:20, 06 октября 2010Разное
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Украина и Словакия договорились об отмене консульского сбора.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по результатам украинско-словацких переговоров, которые состоялись в Киеве в рамках официального визита Президента Словацкой Республики в Украину, стороны подписали два межправительственных документа.
В частности, руководители министерств иностранных дел подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Словацкой Республики об отмене консульских сборов.
Также был подписан Протокол об изменениях и дополнениях к соглашению между правительствами Украины и Словакии о воздушном сообщении.
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