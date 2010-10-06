Польша не будет склонять Украину к выбору между РФ и ЕС - Коморовский

Польша сейчас не будет пытаться склонить украинские власти сделать выбор между европейской интеграцией Украины и улучшением отношений с наибольшим восточным соседом - Россией.

Об этом сказал Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в интервью польской газете Rzeczpospolita, опубликованном в среду.

Президент Польши считает ненужным ставить Украину перед этим выбором.

„Невооруженным глазом видно, что Украина после смены власти не хочет, чтобы ее склоняли к выбору: с Россией или с Западом. Потому что считает, что можно и с одними, и со вторыми жить хорошо”, - сказал он.

В то же время Б.КОМОРОВСКИЙ признал, что рано или поздно Украине придется сделать этот выбор, но призвал не акцентировать на этом внимание, поскольку это дело дальнейшего будущего.

„Давайте будем оптимистами. Посмотрим, что будет через несколько лет в отношениях Евросоюза и России. Мы не должны даже создавать впечатления, что хотим, чтобы Украина должна была выбрать между евроинтеграцией и добрыми отношениями с Россией. Это не в интересах Польши”, - отметил он.

Б.КОМОРОВСКИЙ выразил мнение, что в действительности Россия, так же, как Украина, хочет развивать самые лучшие отношения с объединяющим сегодня 27 государств Европейским Союзом, и даже конкурируют между собой, кто сделает это быстрее.

„Украина в будущем будет вынуждена сделать выбор, хочет ли быть в экономическом пространстве, создаваемом Москвой, или приближаться к европейским стандартам, но это достаточно отдаленный во времени вопрос”, - отметил Президент Польши.