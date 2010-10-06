Госкомтуризма: количество посетивших Украину туристов составит 20 млн. человек
Количество туристов, которые посетили Украину, по итогам 2010 года составит менее 20 млн. человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ сегодня на открытии XVII Международного туристического салона "Украина 2010".
По его словам, в прошлом году Украину посетили свыше 20 млн. туристов.
Он также отметил, что 2008 год стал самым знаковым для туризма – тогда Украину посетило около 25 млн. туристов.
Как отметил А.ПАХЛЯ, во время подготовки к Евро-2012 во всем мире растет интерес к нашей стране, ее туристическим возможностям, истории, культуре, что создает хорошие условия для презентации отечественного турпродукта.
Напомним, 6-8 октября в Киеве проходит XVII Международный туристический салон «Украина 2010».