Комитет ВР инициирует создание следственной комиссии по расследованию фактов давления на бизнес

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства инициирует создание следственной комиссии по расследованию фактов давления власти на бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

“По просьбе предпринимателей, чтобы уберечь их от чиновнического беспредела, мы пришли к необходимости создания временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов давления и преследования представителей бизнеса со стороны власти”, - отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, это позволит проверить законность действий властей по отношению к бизнесу и защитить предпринимателей.